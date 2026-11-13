Lịch thi đấu UEFA Nations League hôm nay 13/11: Hà Lan gặp khó, Đức dễ thở

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 13/11 rạng sáng 14/11, UEFA Nations League 2026/27 tiếp tục diễn ra sôi động với 10 trận đấu đáng chú ý. Tâm điểm của lượt trận là hai cuộc đối đầu giữa Hà Lan vs Hy Lạp và Serbia vs Đức.

Frenkie de Jong trở lại ĐT Hà Lan sau 4 tháng vắng mặt vì chấn thương gặp phải tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Hà Lan gặp không ít khó khăn về lực lượng trước màn tiếp đón Hy Lạp khi Virgil van Dijk và Brian Brobbey phải rút khỏi danh sách tập trung vì những vấn đề khác nhau. Nathan Ake, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch và Jorrel Hato cũng vắng mặt do chấn thương, nhưng Frenkie de Jong đã trở lại đội tuyển.

Phía Hy Lạp cũng thiếu Zafeiris và Saliakas vì án treo giò, trong khi khả năng ra sân của Michailidis và Pelkas vẫn chưa chắc chắn. Đây là những tổn thất đáng kể với đội khách trước chuyến làm khách được dự báo nhiều thử thách.

Ở cặp đấu còn lại, Đức dù chưa có phong độ tốt vẫn được đánh giá cao hơn Serbia - đội bóng đang toàn thua và bộc lộ nhiều hạn chế trong phòng ngự. Việc thiếu Lukic và Maksimovic khiến đội chủ nhà gặp khó ở tuyến giữa, trong khi sự trở lại của Fullkrug mang đến thêm phương án ghi bàn cho Đức.

Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 hôm nay 13/11 rạng sáng 14/11 00h00: Moldova vs Kazakhstan 02h45: Slovenia vs Thụy Sĩ 02h45: Hà Lan vs Hy Lạp 02h45: Andorra vs Gibraltar 02h45: Luxembourg vs Estonia 02h45: Serbia vs Đức 02h45: Scotland vs Bắc Macedonia 02h45: Slovakia vs Quần đảo Faroe 02h45: Liechtenstein vs Azerbaijan 02h45: Bulgaria vs Iceland

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