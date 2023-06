Lịch thi đấu V-League 2023 hôm nay 31/5: HAGL quyết đấu Hà Nội FC

Theo lịch thi đấu bóng đá V-League 2023 hôm nay 31/5, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu tại vòng 10. Trận cầu nhận được sự quan tâm lớn nhất là màn so tài của HAGL vs Hà Nội FC.

Hiện tại, HAGL đang nằm ngoài tốp 8 sau những trận hòa liên tiếp gần đây. Trong khi đó, Hà Nội FC đang bị Thanh Hóa nới rộng về mặt điểm số trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Trong ngày 31/5 sẽ diễn ra 3 trận đấu của vòng 10 V-League 2023.

Việc vắng những trụ cột như Văn Quyết, Hùng Dũng hay Thành Chung ở màn so tài này sẽ khiến Hà Nội FC được dự đoán gặp vô vàn khó khăn trước HAGL. Trận đấu giữa HAGL vs Hà Nội FC diễn ra vào lúc 17h chiều nay 31/5.

Ngoài trận đấu giữa HAGL vs Hà Nội FC, lịch thi đấu V-League 2023 còn có những trận đấu khác như Nam Định vs Hà Tĩnh (18h tại Thiên Trường) và TP.HCM vs Đà Nẵng (19h15 tại Thống Nhất)./.