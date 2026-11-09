Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 8: CAHN phải điều chỉnh lịch thi đấu

CAHN được điều chỉnh lịch thi đấu V-League

Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 8 được người hâm mộ quan tâm khi Nam Định có cơ hội củng cố vị trí đầu bảng xếp hạng. Trên sân nhà, Nam Định sẽ tiếp đón Hải Phòng, đội bóng đang sở hữu bộ đôi tiền đạo nguy hiểm bậc nhất V-League mùa này.

CAHN được điều chỉnh lịch thi đấu V-League vòng 8 để các cầu thủ có thời gian hồi phục (Ảnh: Như Đạt)

Nam Định đang sở hữu phong độ ấn tượng có 4 chiến thắng liên tiếp, việc không phải chia sức ở nhiều đấu trường giúp đội bóng thành Nam có điều kiện tập trung tối đa cho V-League. Dù vậy, Hải Phòng không phải đối thủ dễ chịu khi sở hữu hai chân sút đặc biệt nguy hiểm trên hàng công là Makaric và Tagueu.

Trận đấu giữa CAHN vs Bắc Ninh được điều chỉnh lịch thi đấu sang ngày 25/12. Nguyên nhân là bởi các cầu thủ CAHN cần thời gian hồi phục khi phải thi đấu ở cả ba đấu trường quốc nội, khu vực và châu lục sau quãng FIFA Days tháng 11/2026.

CAHN sẽ tiếp đón JDT (Malaysia) tại cúp C1 Đông Nam Á vào ngày 19/11, sau đó là màn chạm trán Vissel Kobe (Nhật Bản) tại cúp C1 châu Á vào ngày 24/11. Điều đó khiến thầy trò HLV Polking không thể thi đấu thêm một trận nữa xen lẫn trong quãng thời gian này khi có quá ít thời gian để các cầu thủ phục hồi.

Lịch thi đấu vòng 8 V-League 2026/27:

20/11 17h00 Thanh Hóa - HAGL

20/11 19h15 Thể Công Viettel - SLNA

21/11 18h00 Nam Định - Hải Phòng

21/11 18h00 Đồng Nai - Hà Nội FC

22/11 18h00 Đà Nẵng - Ninh Bình

22/11 18h00 Hà Tĩnh - CA TP.HCM

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn