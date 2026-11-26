Môn bóng chuyền nữ trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức diễn ra từ ngày 28/11 đến 11/12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM.

Đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông Tin là nòng cốt đội Quân đội dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông Tin).

Theo kế hoạch điều chỉnh, ngày 27/11 dành cho cuộc họp kỹ thuật, các trận đấu bắt đầu từ ngày 28/11, muộn hơn hai ngày so với dự kiến ban đầu. Tham dự giải có 8 đội gồm Quân đội, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hưng Yên và chủ nhà TP.HCM.

Các đội sẽ cạnh tranh thứ hạng vòng bảng trước khi bước vào giai đoạn quyết định. Số trận thắng được ưu tiên khi xếp hạng, tiếp đến là điểm số và các chỉ số phụ theo điều lệ.

Với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh vừa tranh tài tại giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 vừa kết thúc, cuộc đua hai tấm HCV hứa hẹn hấp dẫn đến những ngày thi đấu cuối cùng. Ở đại hội trước, đội giành HCV là Quân đội.

Lịch thi đấu chi tiết sẽ được BTC công bố cụ thể vào ngày 27/11. Các trận đấu sẽ được trực tiếp trên hệ thống kênh HTV Thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.