Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 17/10, các CLB của Việt Nam sẽ trở lại thi đấu giải VĐQG với các cuộc đọ sức sôi động sau 1 ngày tạm nghỉ.

Ảnh: CLB bóng chuyền nữ Long An.

Trong ngày hôm nay, có 4 trận được diễn ra trải dài trong các khung giờ từ 12h đến 20h. Lúc 12h diễn ra trận VietinBank đấu Hà Nội. Khung 14h30 có trận Ninh Bình gặp Hóa chất Đức Giang. Vào lúc 17h là màn đọ sức giữa Thanh Hóa và Thông tin trong khi Long An gặp Hưng Yên ở trận đấu muộn nhất trong ngày.

Trong số các trận đấu diễn ra hôm nay, màn đọ sức Ninh Bình gặp Hóa chất Đức Giang được chờ đợi nhất. Trong khi Hóa chất Đức Giang đang dẫn đầu bảng thì Ninh Bình cũng đang tạm xếp thứ tư và cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé vào thi đấu vòng bán kết.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 17/10, giải VĐQG Nhật Bản, giải đấu hấp dẫn nhất, nhì châu Á sẽ chính thức khởi tranh với trận đấu đầu tiên giữa Tokyo Great Bears và Hokkaido Yellow Stars bắt đầu lúc 12h05 theo giờ Việt Nam.