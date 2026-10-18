Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 18/10, những màn so tài tiếp theo của giải bóng chuyền nữ VĐQG Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra trải dài ở các khung giờ từ 12h đến 20h.

Ảnh: CLB bóng chuyền nữ Thông tin.

Vào khung 12h, Hà Nội đối đầu Ninh Bình, Thanh Hóa gặp VietinBank lúc 14h30. Khung 17h là trận Long An gặp Hóa chất Đức Giang và trận đấu muộn nhất trong ngày lúc 20h là màn đối đầu giữa Thông tin và Hưng Yên.

Trong đó 2 trận Hà Nội đối đầu Ninh Bình và Long An gặp Hóa chất Đức Giang được đánh giá hấp dẫn, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua tranh vé vào bán kết của giải đấu năm nay.

Lúc này, Hóa chất Đức Giang và Hà Nội đã có 9 chiến thắng nên xem như chắc suất vào bán kết. Các suất còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa Long An, Ninh Bình và Thông tin.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 18/10, giải VĐQG Nhật Bản và Italia tiếp tục diễn ra. Tại Italia, Talmassons đấu Conegliano trong màn so tài lúc 22h30 là trận đấu đáng chú ý nhất. Trong khi đó tại Nhật Bản, Ageo gặp Denso Airybees lúc 11h05 là trận đấu được chờ đợi nhất.