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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 23/10

Thứ Sáu, 08:00, 23/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 23/10, những trận đấu ở các giải quốc tế đáng chú ý.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 23/10, giải VĐQG Việt Nam tạm nghỉ nhưng các giải đấu đáng chú ý của quốc tế tiếp tục diễn ra sôi động.

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Ảnh: Osaka Marvelous. 

Giải VĐQG Nhật Bản có 2 trận đấu. Vào lúc 16h05, Aleeza Aichi so tài với Osaka Marvelous trong khi màn đọ sức bắt đầu lúc 17h05 là cuộc cạnh tranh giữa Denso Airybees và Hisamitsu Springs.

Trong đó, trận đấu Denso Airybees gặp Hisamitsu Springs được quan tâm khi đây là 2 CLB đã giành chiến thắng ở 2 vòng đã qua của giải và đang có những vị trí ở nhóm đầu.

Tại giải VĐQG Nhật Bản năm nay có 2 VĐV Việt Nam tham dự là Trần Thị Thanh Thúy (Gunma Greenwings) và Trần Thị Bích Thủy (Okayama Seagulls).

Thanh Thúy đã hội quân và thi đấu 2 trận vừa qua của Gunma Greenwings trong khi Bích Thủy sẽ sang Nhật sau khi hoàn tất giải VĐQG Việt Nam vào ngày 25/10 cùng CLB Hóa chất Đức Giang.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 23/10, giải VĐQG Brazil có những trận đấu tiếp theo vào lúc 4h30 rạng sáng 24/10 theo giờ Việt Nam. Brasilia Volei gặp SESC-RJ và Minas đấu Barueri.

PV/VOV.VN
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