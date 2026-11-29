Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 29/11, môn bóng chuyền nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ tiếp tục diễn ra với trận đấu tiếp theo giữa Ninh Bình và Thanh Hóa. Trận đấu bắt đầu lúc 16h30.

Môn bóng chuyền nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X đang diễn ra sôi động ở TP.HCM. (Ảnh: HVF).

Với thực lực của 2 đội ở giải VĐQG vừa qua, Ninh Bình là đội được đánh giá cao hơn ở khả năng giành chiến thắng trong trận đấu mở màn.

Tham dự giải có 8 đội gồm Quân đội, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hưng Yên và chủ nhà TP.HCM. Các đội sẽ cạnh tranh thứ hạng vòng bảng trước khi bước vào giai đoạn quyết định. Số trận thắng được ưu tiên khi xếp hạng, tiếp đến là điểm số và các chỉ số phụ theo điều lệ.

Với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh vừa tranh tài tại giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 vừa kết thúc, cuộc đua hai tấm HCV hứa hẹn hấp dẫn đến những ngày thi đấu cuối cùng. Ở đại hội trước, đội giành HCV là Quân đội. Các trận đấu sẽ được trực tiếp trên hệ thống kênh HTV Thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.