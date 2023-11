Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 14/11, người hâm mộ bóng đá Việt Nam và thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu ở vòng bảng VCK U17 World Cup 2023.

Trong ngày thi đấu hôm nay sẽ diễn ra 4 trận đấu. Ở khung 16h sẽ diễn ra 2 trận đấu, đó là các cuộc so tài của U17 Brazil vs U17 New Caledonia và U17 Senegal vs U17 Ba Lan.

Ở khung 19h diễn ra 2 trận đấu còn lại, đó là màn so tài của U17 Nhật Bản vs U17 Argentina và U17 Anh vs u17 Iran. Đây là 2 trận đấu mà các đại diện của châu Á bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, nếu chơi đúng phong độ hoặc trên khả năng, Nhật Bản với Iran hoàn toàn có thể gây ra khó khăn hoặc hướng tới điều bất ngờ.