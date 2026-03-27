Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 27/3 rạng sáng 28/3, loạt trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 3/2026 sẽ sôi động diễn ra trên khắp các sân cỏ toàn cầu.

Tâm điểm của loạt trận là cuộc đối đầu giữa ĐT Anh và ĐT Uruguay. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Uruguay khi họ giành 5 chiến thắng sau 11 lần gặp nhau, trong đó đáng nhớ là thắng lợi 2-1 tại World Cup 2014.

Bên cạnh trận đấu giữa ĐT Anh vs ĐT Uruguay, loạt trận giao hữu còn chứng kiến nhiều cặp đấu đáng chú ý khác như ĐT Hà Lan vs ĐT Na Uy, ĐT Thụy Sĩ vs ĐT Đức hay ĐT Tây Ban Nha vs ĐT Serbia.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 27/3 rạng sáng 28/3 28/3 00h00 Áo vs Ghana 28/3 00h00 Jordan vs Costa Rica 28/3 00h00 Montenegro vs Andorra 28/3 00h00 Nam Phi vs Panama 28/3 00h30 Saudi Arabia vs Ai Cập 28/3 02h00 Hy Lạp vs Paraguay 28/3 02h00 Libya vs Niger 28/3 02h30 Algeri vs Guatemala 28/3 02h45 Anh vs Uruguay 28/3 02h45 Hà Lan vs Na Uy 28/3 02h45 Thụy Sĩ vs Đức 28/3 03h00 Tây Ban Nha vs Serbia 28/3 03h15 Morocco vs Ecuador