Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 28/11 rạng sáng 29/11, người hâm mộ sẽ được theo dõi nhiều trận cầu hấp dẫn tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa MU vs Brentford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 22h00 trên sân Old Trafford.

MU vs Brentford đối đầu ở vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27.

Đây được xem là cơ hội quan trọng để HLV Mauricio Pochettino tìm kiếm chiến thắng đầu tiên kể từ khi tiếp quản MU. Sau 2 trận dưới thời nhà cầm quân này, Quỷ đỏ lần lượt thua đậm 0-4 trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh và hòa 2-2 trên sân Sporting ở Cúp C1 châu Âu.

Tình hình càng đáng lo khi Quỷ đỏ đã trải qua 9 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh. Sau 11 vòng đấu, MU mới có 8 điểm, đứng ở vị trí áp chót và chỉ hơn đội cuối bảng Crystal Palace đúng 1 điểm.

Trong bối cảnh nguy cơ rơi xuống đáy bảng xếp hạng ngày càng hiện hữu, MU không được phép tiếp tục đánh mất điểm số. 3 điểm trước Brentford vì thế trở thành mục tiêu bắt buộc nếu thầy trò HLV Pochettino muốn cải thiện tình cảnh hiện tại và tránh thêm một cú trượt dài.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 28/11 rạng sáng 29/11 Ngoại hạng Anh 2026/27 28/11 22:00 MU vs Brentford 28/11 22:00 Leeds vs Coventry 29/11 00:30 Ipswich Town vs Aston Villa Bundesliga 2026/27 28/11 21:30 Koln vs Elversberg 28/11 21:30 Paderborn vs Schalker 28/11 21:30 Mainz vs Union Berlin 28/11 21:30 Hamburger vs Bayern 29/11 00:30 Stuttgart vs Frankfurt Ligue 1 2026/27 28/11 23:15 Angers vs Lens 29/11 02:45 PSG vs Lorient 29/11 02:45 Le Mans FC vs Lille 29/11 02:45 Nice vs Troyes 29/11 02:45 Le Harve vs Strasbourg La Liga 2026/27 28/11 20:00 Real Betis vs Rayo 28/11 22:15 Malaga vs Athletic Bilbao 29/11 00:30 Elche vs Atletico Madrid 29/11 03:00 Real Madrid vs Alaves Serie A 2026/27 28/11 21:00 Frosinone vs Parma 29/11 00:00 Torino vs Lazio 29/11 02:45 Inter Milan vs Genoa

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