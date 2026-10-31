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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/10: Ngập tràn đại chiến

Thứ Bảy, 06:30, 31/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/10 rạng sáng mai 1/11 với hàng loạt trận đại chiến như Chelsea vs MU, Bayern Munich vs Dortmund hay Inter Milan vs AC Milan.

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Nhiều đội bóng lớn sẽ ra sân thi đấu trong loạt trận đêm 30/10 rạng sáng 1/11

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/10, trận đại chiến giữa Chelsea vs MU tại vòng 9 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra lúc 19h30 (giờ Hà Nội). Đây là khung giờ rất thuận lợi để khán giả Việt Nam theo dõi.

Ở khung 22h00 tối 31/10, vòng 9 Ngoại hạng Anh sẽ có 5 trận đấu diễn ra cùng lúc gồm: Man City tiếp đón Brighton, Coventry gặp Sunderland, Bournemouth chạm trán Leeds, Brentford đối đầu Nottingham Forest và Ipswich làm khách của Hull.

Vào rạng sáng 1/11, vòng 9 Ngoại hạng Anh tiếp tục chứng kiến Tottenham đụng độ Crystal Palace lúc 00h30 và Aston Villa so tài Fulham lúc 03h00.

Đáng chú ý, loạt trận rạng sáng 1/11 sẽ có 2 trận đại chiến hấp dẫn là Bayern Munich vs Dortmund tại vòng 8 Bundesliga lúc 00h30 và Inter Milan vs AC Milan ở vòng 10 Serie A lúc 02h45.

Tại đấu trường La Liga, đội đầu bảng Barca sẽ tiếp đón Alaves lúc 03h00 ngày 1/11. Trước đó, đội nhì bảng Atletico Madrid sẽ làm khách của Levante lúc 22h00 ngày 31/10.

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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/10 rạng sáng mai 1/11

Ngoại hạng Anh

19h30 ngày 31/10: Chelsea – MU

22h00 ngày 31/10: Bournemouth – Leeds

22h00 ngày 31/10: Coventry – Sunderland

22h00 ngày 31/10: Man City – Brighton

22h00 ngày 31/10: Brentford – Nottingham Forest

22h00 ngày 31/10: Hull – Ipswich

00h30 ngày 1/11: Tottenham – Crystal Palace

03h00 ngày 1/11: Aston Villa – Fulham

La Liga

20h00 ngày 31/10: Levante – Atletico Madrid

22h15 ngày 31/10: Rayo Vallecano – Celta Vigo

00h30 ngày 1/11: Real Betis – Malaga

03h00 ngày 1/11: Barca – Alaves

Serie A

21h00 ngày 31/10: Bologna – Monza

01h00 ngày 1/11: Udinese – AS Roma

02h45 ngày 1/11: Inter Milan – AC Milan

Bundesliga

21h30 ngày 31/10: Augsburg – Freiburg

21h30 ngày 31/10: Monchengladbach – Paderborn

21h30 ngày 31/10: Schalke 04 – RB Leipzig

21h30 ngày 31/10: Werder Bremen – Hoffenheim

21h30 ngày 31/10: Leverkusen – Stuttgart

00h30 ngày 1/11: Bayern Munich – Dortmund

Ligue 1

02h45 ngày 1/11: Troyes – Le Mans

Hoàng Long/VOV.VN
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