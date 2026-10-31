Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/10: Ngập tràn đại chiến
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/10 rạng sáng mai 1/11 với hàng loạt trận đại chiến như Chelsea vs MU, Bayern Munich vs Dortmund hay Inter Milan vs AC Milan.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/10, trận đại chiến giữa Chelsea vs MU tại vòng 9 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra lúc 19h30 (giờ Hà Nội). Đây là khung giờ rất thuận lợi để khán giả Việt Nam theo dõi.
Ở khung 22h00 tối 31/10, vòng 9 Ngoại hạng Anh sẽ có 5 trận đấu diễn ra cùng lúc gồm: Man City tiếp đón Brighton, Coventry gặp Sunderland, Bournemouth chạm trán Leeds, Brentford đối đầu Nottingham Forest và Ipswich làm khách của Hull.
Vào rạng sáng 1/11, vòng 9 Ngoại hạng Anh tiếp tục chứng kiến Tottenham đụng độ Crystal Palace lúc 00h30 và Aston Villa so tài Fulham lúc 03h00.
Đáng chú ý, loạt trận rạng sáng 1/11 sẽ có 2 trận đại chiến hấp dẫn là Bayern Munich vs Dortmund tại vòng 8 Bundesliga lúc 00h30 và Inter Milan vs AC Milan ở vòng 10 Serie A lúc 02h45.
Tại đấu trường La Liga, đội đầu bảng Barca sẽ tiếp đón Alaves lúc 03h00 ngày 1/11. Trước đó, đội nhì bảng Atletico Madrid sẽ làm khách của Levante lúc 22h00 ngày 31/10.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/10 rạng sáng mai 1/11
Ngoại hạng Anh
19h30 ngày 31/10: Chelsea – MU
22h00 ngày 31/10: Bournemouth – Leeds
22h00 ngày 31/10: Coventry – Sunderland
22h00 ngày 31/10: Man City – Brighton
22h00 ngày 31/10: Brentford – Nottingham Forest
22h00 ngày 31/10: Hull – Ipswich
00h30 ngày 1/11: Tottenham – Crystal Palace
03h00 ngày 1/11: Aston Villa – Fulham
La Liga
20h00 ngày 31/10: Levante – Atletico Madrid
22h15 ngày 31/10: Rayo Vallecano – Celta Vigo
00h30 ngày 1/11: Real Betis – Malaga
03h00 ngày 1/11: Barca – Alaves
Serie A
21h00 ngày 31/10: Bologna – Monza
01h00 ngày 1/11: Udinese – AS Roma
02h45 ngày 1/11: Inter Milan – AC Milan
Bundesliga
21h30 ngày 31/10: Augsburg – Freiburg
21h30 ngày 31/10: Monchengladbach – Paderborn
21h30 ngày 31/10: Schalke 04 – RB Leipzig
21h30 ngày 31/10: Werder Bremen – Hoffenheim
21h30 ngày 31/10: Leverkusen – Stuttgart
00h30 ngày 1/11: Bayern Munich – Dortmund
Ligue 1
02h45 ngày 1/11: Troyes – Le Mans