Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 22/11 đến 6/12. Tham dự giải đấu năm nay có 9 đội được chia thành 2 bảng.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vừa tham dự U23 quốc tế ở Gia Lai sẽ tham dự bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: HT).

Bảng A gồm chủ nhà TP.HCM, Hà Nội, Quân Đội và Đắk Lắk. Trong khi đó, bảng B bao gồm 5 đại diện: đương kim vô địch Nghệ An, Công an Nhân dân, Huế, An Giang và Đồng Tháp.

Về lộ trình thi đấu, do số lượng đội chênh lệch, bảng B sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 22/11 trên sân vận động Bình Dương. Các lượt trận thuộc Bảng A diễn ra muộn hơn, bắt đầu từ ngày 26/11 trên sân vận động Đông Hòa (Dĩ An, Bình Dương).

Các đơn vị tham dự thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng bán kết. Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 04/12, trước khi trận chung kết tranh huy chương vàng được tổ chức vào ngày 06/12 trên sân Đông Hòa.

Giải đấu năm nay dành cho lứa tuổi U21 (các cầu thủ sinh từ ngày 01/01/2005 trở về sau) nên nhiều thành viên của U23 Việt Nam vừa vô địch giải U23 quốc tế Gia Lai 2026 đủ điều kiện tham dự.

Tuy vậy, tùy theo tình hình thực tế thi đấu ở V-League và giải hạng Nhất mà các cầu thủ thuộc biên chế U23 Việt Nam có tham dự Đại hội năm nay hay không.

Trận khai mạc giải sẽ là màn so tài giữa An Giang và Đồng Tháp vào 15h ngày 22/11 trên sân Bình Dương. Các trận đấu sẽ được trực tiếp trên kênh HTV thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.