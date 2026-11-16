English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Thứ Hai, 07:00, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 22/11/2026 đến ngày 6/12/2026 với độ tuổi tham dự được hạn chế dành cho các cầu thủ dưới 21 tuổi.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 22/11 đến 6/12. Tham dự giải đấu năm nay có 9 đội được chia thành 2 bảng. 

lich thi dau va truc tiep bong da nam Dai hoi the thao toan quoc lan thu x hinh anh 1
Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vừa tham dự U23 quốc tế ở Gia Lai sẽ tham dự bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: HT). 

Bảng A gồm chủ nhà TP.HCM, Hà Nội, Quân Đội và Đắk Lắk. Trong khi đó, bảng B bao gồm 5 đại diện: đương kim vô địch Nghệ An, Công an Nhân dân, Huế, An Giang và Đồng Tháp.

Về lộ trình thi đấu, do số lượng đội chênh lệch, bảng B sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 22/11 trên sân vận động Bình Dương. Các lượt trận thuộc Bảng A diễn ra muộn hơn, bắt đầu từ ngày 26/11 trên sân vận động Đông Hòa (Dĩ An, Bình Dương). 

Các đơn vị tham dự thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng bán kết. Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 04/12, trước khi trận chung kết tranh huy chương vàng được tổ chức vào ngày 06/12 trên sân Đông Hòa.

Giải đấu năm nay dành cho lứa tuổi U21 (các cầu thủ sinh từ ngày 01/01/2005 trở về sau) nên nhiều thành viên của U23 Việt Nam vừa vô địch giải U23 quốc tế Gia Lai 2026 đủ điều kiện tham dự. 

Tuy vậy, tùy theo tình hình thực tế thi đấu ở V-League và giải hạng Nhất mà các cầu thủ thuộc biên chế U23 Việt Nam có tham dự Đại hội năm nay hay không. 

Trận khai mạc giải sẽ là màn so tài giữa An Giang và Đồng Tháp vào 15h ngày 22/11 trên sân Bình Dương. Các trận đấu sẽ được trực tiếp trên kênh HTV thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 

hb.jpg

TP.HCM sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

VOV.VN - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, quy tụ 36 đoàn với khoảng 12.000 cán bộ, HLV, vận động viên tranh tài ở 48 môn, 973 nội dung. TP.HCM đăng cai chính, tổ chức 44 môn thi đấu cùng lễ khai mạc, bế mạc, hướng tới đánh giá thực chất thể thao thành tích cao.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X
TP.HCM sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

VOV.VN - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, quy tụ 36 đoàn với khoảng 12.000 cán bộ, HLV, vận động viên tranh tài ở 48 môn, 973 nội dung. TP.HCM đăng cai chính, tổ chức 44 môn thi đấu cùng lễ khai mạc, bế mạc, hướng tới đánh giá thực chất thể thao thành tích cao.

TP.HCM sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

TP.HCM sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

VOV.VN - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, quy tụ 36 đoàn với khoảng 12.000 cán bộ, HLV, vận động viên tranh tài ở 48 môn, 973 nội dung. TP.HCM đăng cai chính, tổ chức 44 môn thi đấu cùng lễ khai mạc, bế mạc, hướng tới đánh giá thực chất thể thao thành tích cao.

Nhận định ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa: Cơ hội cho các gương mặt mới
Nhận định ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa: Cơ hội cho các gương mặt mới

VOV.VN - Nhận định ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, giải giao hữu quốc tế diễn ra trên sân Thiên Trường lúc 19h ngày 11/11/2026.

Nhận định ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa: Cơ hội cho các gương mặt mới

Nhận định ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa: Cơ hội cho các gương mặt mới

VOV.VN - Nhận định ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, giải giao hữu quốc tế diễn ra trên sân Thiên Trường lúc 19h ngày 11/11/2026.

AFC tổ chức đại hội bất thường, đưa ra quyết định liên quan tới ĐT Việt Nam
AFC tổ chức đại hội bất thường, đưa ra quyết định liên quan tới ĐT Việt Nam

VOV.VN - Đại hội bất thường của AFC quyết định sẽ chuyển từ chu kỳ tổ chức Asian Cup từ năm lẻ sang năm chẵn, bắt đầu từ kỳ giải năm 2032.

AFC tổ chức đại hội bất thường, đưa ra quyết định liên quan tới ĐT Việt Nam

AFC tổ chức đại hội bất thường, đưa ra quyết định liên quan tới ĐT Việt Nam

VOV.VN - Đại hội bất thường của AFC quyết định sẽ chuyển từ chu kỳ tổ chức Asian Cup từ năm lẻ sang năm chẵn, bắt đầu từ kỳ giải năm 2032.

Đại diện V-League hết cơ hội đối đầu sao MU tại Hà Nội
Đại diện V-League hết cơ hội đối đầu sao MU tại Hà Nội

VOV.VN - Đại diện V-League, CLB Thể Công Viettel, hết cơ hội đối đầu sao MU - Juan Mata khi ngôi sao người Tây Ban Nha đã quyết định không tiếp tục gắn bó với đội bóng Melbourne Victory trên tư cách cầu thủ.

Đại diện V-League hết cơ hội đối đầu sao MU tại Hà Nội

Đại diện V-League hết cơ hội đối đầu sao MU tại Hà Nội

VOV.VN - Đại diện V-League, CLB Thể Công Viettel, hết cơ hội đối đầu sao MU - Juan Mata khi ngôi sao người Tây Ban Nha đã quyết định không tiếp tục gắn bó với đội bóng Melbourne Victory trên tư cách cầu thủ.

Đầu tư trọng điểm để Đại hội Thể thao toàn quốc là bệ phóng tài năng
Đầu tư trọng điểm để Đại hội Thể thao toàn quốc là bệ phóng tài năng

VOV.VN - Ngày 11/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Báo Điện tử Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm “Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai”.

Đầu tư trọng điểm để Đại hội Thể thao toàn quốc là bệ phóng tài năng

Đầu tư trọng điểm để Đại hội Thể thao toàn quốc là bệ phóng tài năng

VOV.VN - Ngày 11/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Báo Điện tử Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm “Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai”.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế