Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra tại TP.HCM. Tham dự giải đấu năm nay có 4 đội với các trận đấu được tổ chức tại sân Bà Rịa từ 19/11 đến 1/12/2026.

Ảnh: VFF.

Các đội tham dự là TP.HCM, Ninh Bình, Hà Nội và Thái Nguyên. Lực lượng của các đội cũng chính là các cầu thủ đã tham dự giải bóng đá nữ VĐQG 2026. Trong đó, đội Ninh Bình sẽ gồm nòng cốt là các gương mặt của CLB nữ Hà Nam.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, xác định thứ hạng vòng bảng. Kết thúc vòng bảng, đội xếp thứ ba sẽ thi đấu tranh huy chương đồng với đội xếp thứ tư trong khi hai đội dẫn đầu sẽ thi đấu trận chung kết tranh HCV.

Ảnh: BTC.

Ban đầu, môn bóng đá nữ của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X dự kiến có 5 đội tranh tài. Tuy nhiên, đội nữ Quảng Ninh xin rút lui vào giờ chót nên chỉ còn 4 đội thi đấu.

Cách đây 4 năm, đội Quảng Ninh đã giành HCV bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sau khi có được điểm số cao nhất sau loạt đấu vòng tròn.