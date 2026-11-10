Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/11: Việt Nam đấu Thái Lan

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/11, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ so tài ở lượt trận 1 Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 vào lúc 19h00 trên sân vận động Pleiku, Gia Lai.

Trận đấu với U23 Thái Lan là cơ hội để U23 Việt Nam kiểm tra lực lượng, đánh giá khả năng của các cầu thủ và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Với quỹ thời gian chuẩn bị không quá dài, HLV Đinh Hồng Vinh xác định mục tiêu quan trọng là giúp các học trò trưởng thành hơn, hướng đến những giải đấu trong năm 2027 và xa hơn là xây dựng lực lượng cho ĐT Việt Nam.

U23 Việt Nam vs Thái Lan so tài ở lượt trận ra quân Giải giao hữu quốc tế 2026

“Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho người hâm mộ và từng bước xây dựng một đội tuyển U23 có chất lượng tốt nhất trong tương lai”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ. Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh U23 Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu quan trọng trong năm 2027, trước mắt là VCK U23 châu Á và xa hơn là Olympic.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, dù thời gian chuẩn bị có phần gấp rút như cách đây ba năm, những thành công trong năm 2025 và 2026 là cơ sở để đội bóng tiếp tục hướng tới phía trước. Ông cũng đánh giá trận đấu với U23 Qatar ở lượt trận cuối sẽ mang lại trải nghiệm bổ ích cho cả những cầu thủ đã có kinh nghiệm lẫn các gương mặt mới.

Bên cạnh khát khao cống hiến, U23 Việt Nam còn đặt mục tiêu tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho năm 2027. Giải giao hữu U23 Gia Lai VTV Cup 2026 vì thế mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình rà soát nhân sự, hoàn thiện chuyên môn của đội bóng.

Tại giải đấu, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Đây cũng là dịp để các đội kiểm nghiệm lực lượng, nâng cao kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước khi bước vào những thử thách quan trọng tiếp theo.