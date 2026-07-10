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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/7

Thứ Sáu, 07:00, 10/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/7, giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ diễn ra những trận đấu tiếp theo.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/7, giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ diễn ra những trận đấu tiếp theo thuộc vòng đấu thứ 5. Trên sân Hà Đông (Hà Nội), đội chủ nhà Hà Nội I sẽ có trận đấu với Thái Nguyên T&T vào lúc 16h.

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Ảnh: VFF. 

Đây là trận đấu quan trọng của 2 đội bóng có tham vọng cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải năm nay. Do đó, đội giành chiến thắng sẽ có cho mình rất nhiều lợi thế ở cuộc đua với CLB TP.HCM I cho hành trình hướng đến danh hiệu mùa giải 2026.

Vào lúc 17h, Than KS Việt Nam sẽ đón tiếp CLB TP.HCM II trên sân nhà Cửa Ông. Sau những trận đầu tiên toàn thua, đội chủ nhà  Than KS Việt Nam chắc chắn sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng để hướng tới 3 điểm đầu tiên trong mùa giải.

Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 có sự tham dự của 7 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà – sân khách để tính điểm, xếp hạng chung cuộc.

Đội vô địch sẽ nhận cúp, huy chương vàng cùng phần thưởng trị giá 500 triệu đồng, đồng thời đại diện Việt Nam tham dự Cúp C1 nữ châu Á mùa giải 2027/2028.

PV/VOV.VN
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