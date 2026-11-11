English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/11: ĐT Việt Nam & U19 ra sân

Thứ Tư, 07:00, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/11: ĐT Việt Nam và U19 Việt Nam sẽ cùng ra sân thi đấu những trận đấu đầu tiên trong loạt trận FIFA Days tháng 11/2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/11, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên ở giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu đội Đài Bắc Trung Hoa trong màn so tài diễn ra lúc 19h.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 11 11 Dt viet nam u19 ra san hinh anh 1
U19 Việt Nam chuẩn bị bước vào giải giao hữu ở Trung Quốc. (Ảnh: VFF). 

Trận đấu này không chỉ đơn thuần là màn khởi đầu của một giải đấu mà nó còn giống như sự khởi đầu của một giai đoạn mới của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Trong lần tập trung này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã triệu tập rất nhiều nhân tố mới hoặc ít lên tuyển trước đây. Đó sẽ là cơ hội để họ chứng tỏ khả năng, nhằm hy vọng có được những vị trí chính thức ở ĐT Việt Nam trong những giải đấu sắp tới.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/11, U19 Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên tại giải giao hữu U19 Panda Cup diễn ra ở Thành Đô (Trung Quốc). Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là đội chủ nhà U19 Trung Quốc. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 18h35.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến các trận đấu của ĐT Việt Nam và U19 Việt Nam, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

2_33.jpg

Chí Khải và Olaha Mạnh Đức hòa nhịp với ĐT Việt Nam, quyết thắng Đài Bắc Trung Hoa

VOV.VN - ĐT Việt Nam hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa với lực lượng đầy đủ, không có ca chấn thương. Sự xuất hiện của hai tân binh Lương Chí Khải, Olaha Mạnh Đức cùng quyết tâm giành chiến thắng ở cả hai trận đấu là những điểm nhấn đáng chú ý trong đợt hội quân lần này.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tin bóng đá 10-11: Dàn cầu thủ U23 Việt Nam đối mặt lịch thi đấu nghẹt thở
Tin bóng đá 10-11: Dàn cầu thủ U23 Việt Nam đối mặt lịch thi đấu nghẹt thở

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 10/11 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Dàn cầu thủ U23 Việt Nam đối mặt lịch thi đấu nghẹt thở trong thời gian tới khi phải ra sân ở nhiều giải đấu khác nhau; U23 Việt Nam quyết thắng U23 Thái Lan trận ra quân; MU chốt tương lai HLV Michael Carrick.

Tin bóng đá 10-11: Dàn cầu thủ U23 Việt Nam đối mặt lịch thi đấu nghẹt thở

Tin bóng đá 10-11: Dàn cầu thủ U23 Việt Nam đối mặt lịch thi đấu nghẹt thở

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 10/11 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Dàn cầu thủ U23 Việt Nam đối mặt lịch thi đấu nghẹt thở trong thời gian tới khi phải ra sân ở nhiều giải đấu khác nhau; U23 Việt Nam quyết thắng U23 Thái Lan trận ra quân; MU chốt tương lai HLV Michael Carrick.

Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Italia đấu Pháp, Anh vs Croatia
Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Italia đấu Pháp, Anh vs Croatia

VOV.VN - Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Italia đấu Pháp, Anh so tài Croatia, trong khi Bồ Đào Nha đối đầu Đan Mạch ở lượt trận 5.

Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Italia đấu Pháp, Anh vs Croatia

Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Italia đấu Pháp, Anh vs Croatia

VOV.VN - Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Italia đấu Pháp, Anh so tài Croatia, trong khi Bồ Đào Nha đối đầu Đan Mạch ở lượt trận 5.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/11: Việt Nam đấu Thái Lan
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/11: Việt Nam đấu Thái Lan

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/11: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan đối đầu ở lượt trận 1 Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/11: Việt Nam đấu Thái Lan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/11: Việt Nam đấu Thái Lan

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/11: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan đối đầu ở lượt trận 1 Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026.

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh 2026/27 vòng 11: MU lâm nguy
Lịch thi đấu ngoại hạng Anh 2026/27 vòng 11: MU lâm nguy

VOV.VN - Lịch thi đấu ngoại hạng Anh 2026/27 vòng 11 nhận được sự chú ý khi MU nhiều khả năng tiếp tục chuỗi trận không thắng khi phải làm khách của Liverpool.

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh 2026/27 vòng 11: MU lâm nguy

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh 2026/27 vòng 11: MU lâm nguy

VOV.VN - Lịch thi đấu ngoại hạng Anh 2026/27 vòng 11 nhận được sự chú ý khi MU nhiều khả năng tiếp tục chuỗi trận không thắng khi phải làm khách của Liverpool.

Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 8: CAHN phải điều chỉnh lịch thi đấu
Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 8: CAHN phải điều chỉnh lịch thi đấu

VOV.VN - Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 8 nhận được sự chú ý khi CAHN phải điều chỉnh lịch thi đấu nhằm tạo điều kiện cho trận đấu tại cúp C1 châu Á.

Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 8: CAHN phải điều chỉnh lịch thi đấu

Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 8: CAHN phải điều chỉnh lịch thi đấu

VOV.VN - Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 8 nhận được sự chú ý khi CAHN phải điều chỉnh lịch thi đấu nhằm tạo điều kiện cho trận đấu tại cúp C1 châu Á.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế