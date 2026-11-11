Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/11: ĐT Việt Nam & U19 ra sân

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/11, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên ở giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu đội Đài Bắc Trung Hoa trong màn so tài diễn ra lúc 19h.

U19 Việt Nam chuẩn bị bước vào giải giao hữu ở Trung Quốc. (Ảnh: VFF).

Trận đấu này không chỉ đơn thuần là màn khởi đầu của một giải đấu mà nó còn giống như sự khởi đầu của một giai đoạn mới của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Trong lần tập trung này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã triệu tập rất nhiều nhân tố mới hoặc ít lên tuyển trước đây. Đó sẽ là cơ hội để họ chứng tỏ khả năng, nhằm hy vọng có được những vị trí chính thức ở ĐT Việt Nam trong những giải đấu sắp tới.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/11, U19 Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên tại giải giao hữu U19 Panda Cup diễn ra ở Thành Đô (Trung Quốc). Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là đội chủ nhà U19 Trung Quốc. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 18h35.

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