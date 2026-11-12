Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 12/11: U23 Việt Nam vô địch?

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 12/11, U23 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai ở giải giao hữu quốc tế Gia Lai 2026.

Ảnh: HT.

Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ là U23 Singapore. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h trên sân Pleiku, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0 để tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, U23 Singapore có trận hòa 0-0 với U23 Qatar.

Vì thế, nếu U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore, đồng thời U23 Qatar hòa U23 Thái Lan ở lượt trận thứ hai, chức vô địch sớm sẽ thuộc về U23 Việt Nam.

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Khi đó, U23 Việt Nam có 6 điểm, U23 Qatar có 2 điểm còn U23 Singapore và U23 Thái Lan chỉ có 1 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 1 lượt trận.

Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra dựa theo những diễn biến của lượt trận đầu tiên. Nếu vô địch, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ nhận được phần thưởng 100.000 USD từ BTC.