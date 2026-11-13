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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/11

Thứ Sáu, 07:00, 13/11/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/11, ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam có trận đấu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào giải bóng đá bãi biển châu Á 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/11, ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam có trận đấu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tranh tài tại giải bóng đá bãi biển châu Á 2026. 

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Ảnh: PORT ASM Beach Soccer. 

Đối thủ của thầy trò HLV Mai Văn Đức tiếp tục là CLB của Thái Lan - PORT ASM Beach Soccer. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 15h30 tại bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Trước đó, 2 đội đã có những trận đấu vào các ngày 9/11 và 13/11. 

Trận đấu là dịp để ban huấn luyện kiểm tra khả năng vận hành lối chơi, đánh giá phong độ các cầu thủ cũng như rà soát những nội dung chuyên môn cần hoàn thiện trước khi bước vào giải đấu cấp châu lục. 

Việc được thi đấu cọ xát với đối thủ đến từ Thái Lan sở hữu cả những ngoại binh cũng giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm và duy trì nhịp độ thi đấu trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng.

Ngày 16/11, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 28/11 tại tỉnh Phang Nga.

Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch Iran, Lebanon và Afghanistan. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Mai Văn Đức sẽ lần lượt gặp Lebanon ngày 19/11, Iran ngày 21/11 và Afghanistan ngày 23/11.

Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 cũng là giải đấu tính suất tham dự World Cup bóng đá bãi biển của FIFA diễn ra năm 2027. Các đội tuyển vô địch, hạng nhì và hạng ba của giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 sẽ giành quyền đến World Cup. 

PV/VOV.VN
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