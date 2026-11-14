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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/11: U23 Việt Nam ra sân

Thứ Bảy, 07:00, 14/11/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/11: U23 Việt Nam ra sân trận đấu cuối cùng tại giải giao hữu U23 quốc tế Gia Lai 2026. Bên cạnh đó, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với U19 Hàn Quốc.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/11 chứng kiến U23 Việt Nam ra sân trận đấu cuối cùng tại giải giao hữu U23 quốc tế Gia Lai 2026. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ so tài đối thủ U23 Qatar trong trận đấu diễn ra lúc 19h trên sân Pleiku.

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Ảnh: HT. 

Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam chỉ cần không thua là sẽ chính thức bước lên ngôi vô địch. Xét trên khía cạnh chuyên môn ở những trận đấu đã qua của giải, U23 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng đạt được mục tiêu này.

Trong khi đó, U19 Việt Nam sẽ có trận thứ hai ở giải giao hữu Panda Cup 2026 tại Thành Đô (Trung Quốc) gặp đối thủ U19 Hàn Quốc. Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 14h30. Sau trận ra quân thua chủ nhà Trung Quốc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ nỗ lực để đạt được kết quả khả quan.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/11, ĐT Futsal nữ Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT Futsal nữ New Zealand. Màn so tài này bắt đầu lúc 16h tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, TP.HCM. 

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
PV/VOV.VN
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