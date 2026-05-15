Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/5, V-League và giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 tiếp tục những trận đấu tiếp theo.

Tại giải hạng Nhất Quốc gia, trận đấu sớm nhất vòng 19 sẽ diễn ra giữa Trẻ PVF-CAND và CLB bóng đá TP.HCM. Màn so tài này sẽ bắt đầu lúc 18h trên sân PVF. Đây là trận đấu sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua giành vị trí thứ ba chung cuộc của giải đấu.

Ở V-League, trận đấu sớm nhất vòng 23 sẽ diễn ra trên sân Bình Dương giữa CLB CA TP.HCM và Đà Nẵng. Trận đấu bắt đầu lúc 18h. Trước trận đấu này, CLB CA TP.HCM đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 32 điểm trong khi Đà Nẵng đứng cuối với 16 điểm.

Đội khách sẽ là những người cần chiến thắng hơn do họ đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Nếu giành được trọn vẹn 3 điểm, Đà Nẵng sẽ tiến một bước dài đến khả năng có thể cạnh tranh cho vị trí trụ hạng vào cuối mùa.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/5, giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức sẽ có 2 đấu cuối cùng của vòng 2. Hà Nội gặp Thái Sơn Nam (15h) và Thái Sơn Bắc gặp Luxury Hạ Long (18h) là những trận đấu được tổ chức tại nhà thi đấu Cầu Giấy.