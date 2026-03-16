Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/3, lượt trận thứ 7 vòng loại giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia 2026 sẽ diễn ra sôi động trên khắp sân cỏ cả nước.

Tại bảng A, hai cặp đấu diễn ra cùng lúc 15h00 với tâm điểm là cuộc chạm trán giữa Thể Công Viettel I và Hà Nội I. Ở trận còn lại, TTHL&TĐTT Hà Nội sẽ đối đầu Bắc Ninh.

Bảng B chứng kiến hai trận đấu sớm lúc 14h30 khi Thể Công Viettel II gặp SLNA I, còn PVS chạm trán Hải Phòng. Sau đó vào lúc 17h00, Nam Định đối đầu Hà Nội II trong trận đấu khép lại ngày thi đấu của bảng này tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF – Hưng Yên.

Tại bảng C, hai trận đấu giữa HAGL gặp Ninh Bình và Hà Tĩnh chạm trán Huế I cùng diễn ra lúc 15h00. Các cuộc đối đầu này được tổ chức tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Gia Lai).

Ở bảng D, khung 15h00 trên sân Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM) sẽ diễn ra hai trận đấu đáng chú ý. Huế II so tài Quảng Ngãi, trong khi TP.HCM đối đầu Quảng Nam trong cuộc cạnh tranh quyết liệt.

Bảng E có trận Đắk Lắk gặp Tây Ninh lúc 13h30, trước khi TTHL&TĐTT tỉnh Gia Lai chạm trán Hallmen TP.HCM vào lúc 15h30. Hai trận đấu này đều được tổ chức tại sân Long Tâm (TP.HCM).

Trong khi đó tại bảng F, Đồng Tháp sẽ gặp B TP.HCM lúc 13h30 trên sân Tân Hưng (TP.HCM). Trong khi đó, trận đấu còn lại diễn ra lúc 15h30 giữa Cần Thơ và Trường TDTT Tây Ninh.