Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/5, những trận đấu tiếp theo của V-League và giải hạng Nhất Quốc gia sẽ diễn ra.

Ảnh: VPF.

Ở V-League, 2 trận đấu tiếp theo của vòng 23 sẽ đồng loạt bắt đầu lúc 18h. Trên sân Vinh, chủ nhà SLNA đấu Ninh Bình trong khi Hải Phòng gặp CLB TP.HCM trên sân Lạch Tray.

Trận đấu trên sân Vinh có ý nghĩa với đội khách trong việc cạnh tranh vị trí ở tốp ba chung cuộc còn đội chủ nhà gần như đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Màn so tài tại sân Lạch Tray cũng có ý nghĩa gần như tương tự khi đội khách vẫn cần điểm để có thể chắc chắn trụ hạng trong khi đội chủ nhà gần như đã hoàn thành mục tiêu.

Trong khi đó, tại vòng 19 giải hạng Nhất, 4 trận đấu sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay gồm: Đồng Tháp vs Long An (16h), Thanh Niên TP.HCM vs Phú Thọ (17h), Khánh Hòa vs Bắc Ninh (17h) và Đồng Nai vs Đại học Văn Hiến (18h).

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/5, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết U17 châu Á 2026 với màn so tài U17 Australia lúc 0h rạng sáng 17/5.

Ngoài ra, Cúp Quốc gia nữ 2026 sẽ diễn ra lượt trận thứ hai vòng bảng. Hà Nội II gặp Hà Nam (16h) và Hà Nội I vs Than KS Việt Nam (19h).