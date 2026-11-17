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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/11: ĐT Việt Nam ra sân trận đấu cuối cùng ở giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường với đối thủ là Kyrgyzstan. Màn so tài này sẽ bắt đầu lúc 19h.

Ảnh: Hoài Thương.

Trước khi trận đấu bắt đầu, ĐT Việt Nam chính thức mất ưu thế trong cuộc đua vô địch giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường sau khi Kyrgyzstan thắng Đài Bắc Trung Hoa 3-0. Trong trận đấu tối nay, thầy trò HLV Kim Sang Sik buộc phải thắng trong khi đại diện Trung Á chỉ cần hòa là vô địch.

Trước trận đấu với Kyrgyzstan, HLV Kim Sang Sik xác nhận đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, thủ môn Trung Kiên được trao suất bắt chính, bên cạnh những điều chỉnh ở hàng tiền vệ và tiền đạo.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thử nghiệm nhân sự trong đợt tập trung lần này, đặc biệt khi đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/11, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng ở giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ là U19 Tajikistan, trận đấu sẽ bắt đầu lúc 14h30.