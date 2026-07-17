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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/7, rất nhiều giải đấu cấp quốc gia sẽ được tổ chức. Tại giải U21 Quốc gia diễn ra ở cụm sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF sẽ diễn ra 2 trận đấu cùng vào lúc 15h30.

Đông Nai sẽ gặp Đà Nẵng trong khi PVF đối đầu CLB CAHN. PVF và Đà Nẵng đã có 4 điểm sau 2 trận và đang có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Trong khi đó, CLB CAHN sẽ cần một trận thắng để tự quyết định cơ hội đi tiếp tại bảng C. Sau những trận đấu này, BTC sẽ xác định được đẩy đủ 8 đội tiến vào tứ kết của giải đấu năm nay.

Ảnh: VFF.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/7, giải U17 Quốc gia 2026 được tổ chức ở cụm sân trung tâm thể thao Hàm Rồng (Gia Lai) sẽ bước vào ngày thi đấu thứ hai với 4 trận đấu ở các bảng B và C.

Lúc 13h30 có 2 trận: CLB bóng đá TP.HCM vs SLNA và Hà Nội FC gặp Lâm Đồng. Trong khi đó, 2 trận bắt đầu lúc 15h30 là Đồng Nai vs PVF-CAND và Đồng Tháp vs Huế.