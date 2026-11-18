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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/11, CLB CA TP.HCM có trận đấu tiếp theo ở sân chơi Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 với màn đọ sức Buriram United (Thái Lan). Đại diện V-League sẽ có lợi thế sân nhà khi được thi đấu trên sân Bình Dương ở cuộc đọ sức bắt đầu lúc 18h.

CLB CA TP.HCM tập luyện trước trận. (Ảnh: CLB CA TP.HCM).

Ở trận đấu này, CLB CA TP.HCM thiếu vắng tiền đạo Williams Minh Hoàng do cầu thủ này bị chấn thương khi phục vụ U23 Việt Nam. Tuy vậy, đại diện bóng đá Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của trung vệ Abels sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Về phần Buriram United, đại diện Thái Lan đã có động thái đáng chú ý khi chiêu mộ thành công cựu tuyển thủ U21 Pháp và hiện đang khoác áo ĐTQG Algeria - Yassine Benzia.

Yassine Benzia năm nay 32 tuổi và được định giá 800.000 Euro trên thị trường chuyển nhượng. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh là nhân tố thường xuyên ra sân của U21 Pháp và đã từng được kỳ vọng là Karim Benzema mới khi thi đấu cho CLB Lyon.

Theo quy định của BTC Cúp C1 Đông Nam Á, các đội bóng có quyền thay thế, bố sung cầu thủ sau mỗi lượt đấu nên Benzia hoàn toàn đủ tiêu chuẩn ra sân trong trận đấu tới tại sân Bình Dương.

Quy chế của Cúp C1 Đông Nam Á năm nay không giới hạn số lượng ngoại binh được đăng ký trong danh sách. Các CLB chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện chỉ có tối đa 7 ngoại binh thi đấu trên sân cùng lúc. Điều này giúp những đội bóng có tiềm lực tài chính như Buriram hay Johor đầu tư rất mạnh vào những cầu thủ nước ngoài.

Trận đấu CLB CA TP.HCM gặp Buriram United diễn ra lúc 18h ngày 18/11 tới trên sân Bình Dương. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.