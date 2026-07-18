Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/7: ĐT Việt Nam gặp Myanmar

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/7, ĐT Việt Nam gặp ĐT Myanmar trong trận giao hữu diễn ra tại Thái Nguyên lúc 19h. Đây là trận đấu mang tính thử nghiệm cuối cùng của ĐT Việt Nam trước khi bước vào tranh tài tại AFF ASEAN Cup 2026.

Ảnh: Như Đạt.

Đối thủ Myanmar được xem là vừa sức để ĐT Việt Nam có những trải nghiệm thực tế cuối cùng trước khi bắt đầu hành trình bảo vệ cúp vàng khu vực.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, ĐT Myanmar đã có mặt tại Thái Nguyên vào đêm 15/7 với lực lượng gồm 26 cầu thủ. Thành phần đội hình kết hợp nhiều cầu thủ trẻ triển vọng cùng các tuyển thủ giàu kinh nghiệm đang thi đấu tại giải quốc nội cũng như các CLB ở Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Đáng chú ý, trong số 26 cầu thủ của ĐT Myanmar lần sang Việt Nam lần này, có đến 4 người đang không thuộc biên chế bất cứ CLB nào là Soe Moe Kyaw, Lwin Moe Aung, Kyaw Min Oo và Than Paing. Những cầu thủ này vừa chia tay CLB chủ quản sau mùa giải 2025/2026 và chưa tìm được bến đỗ mới cho mùa bóng 2026/2027.

Dù đang tạm thời "thất nghiệp" nhưng Soe Moe Kyaw, Lwin Moe Aung, Kyaw Min Oo và Than Paing vẫn là những nhân tố quan trọng, đã thể hiện được năng lực trong màu áo ĐT Myanmar suốt những năm qua.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/7, giải U17 Quốc gia 2026 sẽ diễn ra 2 trận đấu cùng vào lúc 15h. Thể Công Viettel 1 sẽ gặp PVF trong khi Đà Nẵng sẽ chạm trán chủ nhà HAGL.