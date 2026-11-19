Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/11, CLB CAHN có trận đấu tiếp theo ở Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 gặp đối thủ là Johor Darul Ta'zim (Malaysia). Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h30 trên sân Hàng Đẫy.

HLV Alexandre Polking của CLB CAHN và cầu thủ Hoàng Văn Toản. (Ảnh: CLB CAHN).

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Alexandre Polking của CLB CAHN nói: "Chúng tôi đã theo dõi các trận đấu của Johor và tôn trọng đối thủ. Nhưng khi được trở lại thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của khán giả, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình.

Đội bóng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng, tính toán chiến thuật hợp lý nhưng vẫn kiên định với lối chơi kiểm soát vốn có để hướng tới mục tiêu chiến thắng".

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/11, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ có trận ra quân tại giải bóng đá bãi biển châu Á đang diễn ra tại Thái Lan.

Đối thủ của thầy trò HLV Mai Văn Đức trong trận mở màn sẽ là đại diện Tây Á - Lebanon. Trận đấu bắt đầu lúc 17h. Với mục tiêu cạnh tranh một suất vào tứ kết, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ cần tận dụng tốt cơ hội trong từng trận đấu, đặc biệt là hai cuộc đối đầu với Lebanon và Afghanistan, trước khi chạm trán ứng cử viên vô địch Iran.

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