Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/6, lượt về của giải Futsal HDBank VĐQG 2026 chính thức bắt đầu với những cặp đấu đầu tiên.

2 trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay được tổ chức tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM). Lúc 14h sẽ là trận Luxury Hạ Long và Thái Sơn Nam trong khi 19h sẽ là khung thời gian tổ chức trận Trẻ TP.HCM vs Sahako.

Cuộc đua vô địch tại giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đang diễn ra rất quyết liệt khi khoảng cách giữa ba đội dẫn đầu là rất sít sao. Chỉ một kết quả không thuận lợi ở các vòng đấu tiếp theo cũng có thể làm thay đổi cục diện nhóm dẫn đầu.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức. Năm nay là mùa giải thứ 10 liên tiếp VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức các giải Futsal Quốc gia.

Sự phối hợp hiệu quả của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và quảng bá đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước, qua đó nâng cao vị thế và sức hút của Futsal Việt Nam thời gian qua.