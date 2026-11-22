Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/11, vòng 8 V-League 2026/27 sẽ khép lại với hai cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Hà Tĩnh vs CA TP.HCM và Đà Nẵng vs Ninh Bình. Cả hai trận đấu này đều được diễn ra vào lúc 18h00.

Trên sân nhà, Hà Tĩnh có cơ hội tìm lại chiến thắng sau cú sảy chân ở vòng đấu trước, nhưng CA TP.HCM chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng của HLV Phan Như Thuật cần đặc biệt cảnh giác trước lối chơi phòng ngự phản công khó chịu cùng chất lượng đội hình bên phía đội khách.

Hà Tĩnh vs CA TP.HCM đối đầu ở vòng 8 V-League 2026/27.

CA TP.HCM đang gặp nhiều khó khăn khi liên tiếp để thua CAHN và Đà Nẵng, qua đó rơi xuống vị trí thứ 7 với 10 điểm. Hai thất bại liên tiếp khiến đội bóng này cần một kết quả tích cực để chặn đà sa sút và cải thiện vị trí.

Ở phía đối diện, Hà Tĩnh cũng vừa nhận thất bại 1-2 trước Nam Định, qua đó khép lại chuỗi 5 trận bất bại. Sau 7 vòng đấu, thầy trò HLV Phan Như Thuật có 11 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và vẫn duy trì được vị thế trong nhóm đầu, nhưng cần sớm khắc phục những vấn đề nơi hàng phòng ngự.

Cũng vào lúc 18h00, Đà Nẵng sẽ tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà trong cuộc so tài mà cả hai đội đều hướng đến mục tiêu giành điểm. Đội bóng sông Hàn vừa phải nhận thất bại trước Đồng Nai ở vòng 7, nhưng vẫn đứng thứ 10 với 9 điểm và chưa rơi vào tình thế quá bất lợi.

Đà Nẵng vs Ninh Bình chạm trán ở vòng 8 V-League 2026/27.

Ninh Bình cũng không có phong độ ổn định khi lần lượt để thua CA TP.HCM và Hà Nội FC, trước khi đánh bại Bắc Ninh ở vòng đấu gần nhất. Với 13 điểm và vị trí thứ 4, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm rất cần thêm chiến thắng để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Chuyến làm khách trước Đà Nẵng được xem là cơ hội để Ninh Bình hướng đến 3 điểm. Trong khi đó, lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa để Đà Nẵng tìm kiếm kết quả tích cực sau thất bại ở vòng đấu trước.

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