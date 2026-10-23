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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/10

Thứ Sáu, 07:00, 23/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/10: Tâm điểm các trận đấu tiếp theo thuộc khuôn khổ vòng 5 V-League 2026/27 và vòng 4 hạng Nhất Quốc gia 2026/27.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/10, người hâm mộ sẽ được theo dõi các trận đấu tiếp theo ở vòng 5 V-League 2026/27 và vòng 4 giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27.

Tại đấu trường V-League, HAGL chạm trán SLNA lúc 17h00 trên sân Pleiku trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. SLNA hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 8 điểm và vẫn bất bại sau 4 vòng, trong khi HAGL xếp thứ 12 với 3 điểm.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 23 10 hinh anh 1
HAGL đối đầu SLNA ở vòng 5 V-League 2026/27 trên sân nhà Pleiku

Đội bóng phố Núi vừa nhận thất bại 3-4 trước Ninh Bình FC, dù hàng công ghi được 3 bàn thắng. Để cải thiện thành tích, HAGL cần gia cố hàng phòng ngự và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, trong khi SLNA cũng phải khắc phục những hạn chế sau trận hòa 2-2 với Hà Tĩnh.

Đến 19h15, Thể Công Viettel tiếp đón Bắc Ninh FC với mục tiêu chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua tại V-League. Đội bóng áo lính hiện có 3 điểm, đứng thứ 11, còn Bắc Ninh xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 4 điểm.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 23 10 hinh anh 2
Thể Công Viettel chạm trán Bắc Ninh FC ở vòng 5 V-League 2026/27

Dù được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm và chất lượng đội hình, Thể Công Viettel vẫn cần cải thiện khả năng tấn công cũng như sự chắc chắn trong phòng ngự. Cuộc đối đầu này là cơ hội để thầy trò HLV Velizar Popov tìm lại chiến thắng và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ở giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27, ngày 23/10 có ba trận đấu đáng chú ý. Khánh Hòa gặp Cần Thơ lúc 17h00, trong khi TP.HCM đối đầu Thái Nguyên và Quy Nhơn United chạm trán Lâm Đồng cùng vào lúc 18h00.

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