Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 23/11, U17 Việt Nam vs U17 New Zealand sẽ so tài ở lượt trận 2 bảng G VCK U17 World Cup 2026 diễn ra lúc 22h30 (theo giờ Việt Nam).

U17 Việt Nam tạm đứng thứ 3 bảng G VCK U17 World Cup 2026 sau lượt trận ra quân (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam bước vào cuộc so tài này sau thất bại 2-3 trước U17 Bỉ ở ngày ra quân. Dù trắng tay, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ vẫn tạo được dấu ấn, đặc biệt là hai bàn thắng đẹp mắt do Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện.

Những pha lập công ấy cho thấy sự chuẩn bị đáng chú ý của U17 Việt Nam, nhất là trong các tình huống cố định. Đội bóng của HLV Cristiano Roland cũng chứng minh khả năng cạnh tranh khi tạo ra thế trận không quá lép vế trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Sau U17 Bỉ, U17 New Zealand được xem là đối thủ mà U17 Việt Nam cần hướng tới mục tiêu giành chiến thắng. Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 12 bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam tạm xếp trên U17 New Zealand nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, lần lượt là -1 và -3. Trong khi đại diện châu Đại Dương thua U17 Mali 0-3, đội bóng của HLV Cristiano Roland chỉ thua sát nút trước U17 Bỉ.

Kết quả trận đấu vì thế có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng G, đặc biệt khi lượt cuối U17 Việt Nam phải chạm trán U17 Mali. Nếu không giành được điểm trước New Zealand, cơ hội cạnh tranh vị trí trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ trở nên khó khăn hơn.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

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