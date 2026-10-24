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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/10

Thứ Bảy, 07:00, 24/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/10: Hà Tĩnh chạm trán Hải Phòng FC trên sân nhà, trong khi Nam Định có chuyến làm khách trên sân của Đồng Nai tại vòng 5 V-League 2026/27.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/10 hướng sự chú ý đến hai trận đấu thuộc vòng 5 V-League 2026/27, với Nam Định làm khách trên sân Đồng Nai và Hà Tĩnh tiếp đón Hải Phòng FC. Cả hai cuộc so tài đều diễn ra lúc 18h00, hứa hẹn ảnh hưởng đến cuộc đua điểm số ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

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Đồng Nai chạm trán Nam Định ở vòng 5 V-League 2026/27

Ở trận đấu đầu tiên, Nam Định hành quân đến sân Đồng Nai với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đội chủ nhà mới giành 1 điểm sau 4 trận, đứng cuối bảng và vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Đồng Nai vừa có điểm số đầu tiên sau trận hòa Bắc Ninh, nhưng hàng công thiếu hiệu quả vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Nam Định được đánh giá cao hơn dù không có sự phục vụ của hai ngoại binh Ezequiel và Romulo, song đội khách vẫn cần thận trọng trước đối thủ đang khát khao tìm kiếm chiến thắng.

Cũng vào lúc 18h00, Hà Tĩnh sẽ tiếp đón Hải Phòng FC trong cuộc đối đầu được dự báo cân bằng và giàu tính cạnh tranh. Hà Tĩnh hiện có 7 điểm, trong khi Hải Phòng có 6 điểm, khiến kết quả trận đấu có thể tạo ra những thay đổi đáng chú ý trên bảng xếp hạng.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 24 10 hinh anh 2
Hà Tĩnh đấu Hải Phòng FC ở vòng 5 V-League 2026/27

Hải Phòng bước vào cuộc so tài với sự hưng phấn sau chiến thắng 5-1 trước Đà Nẵng, trong đó Tagueu lập hat-trick và Milan Makaric ghi cú đúp. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng sẽ phải đối mặt với thử thách khác khi Hà Tĩnh có lợi thế sân nhà và có lối chơi tổ chức phòng ngự kỷ luật.

Nếu tiếp tục phát huy khả năng dứt điểm của các ngoại binh, Hải Phòng có thể tạo ra khác biệt, nhưng đội khách cũng cần tránh để lộ khoảng trống khi dâng cao tấn công. Trong khi đó, Hà Tĩnh có thể tận dụng cơ hội phản công để hướng tới kết quả tích cực trước đối thủ đang có phong độ cao.

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