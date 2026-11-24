Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 24/11

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/11, CLB CAHN vs Vissel Kobe sẽ so tài ở lượt trận 5 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27 diễn ra lúc 19h15 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Sau 4 lượt trận, CAHN có 4 điểm, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 2 thua. Đại diện Việt Nam ghi được 4 bàn nhưng đã để thủng lưới 7 lần.

CLB CAHN hòa tiếc nuối trước Kyoto Sanga ở lượt trận 4 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27 diễn ra ngày 3/11 trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Hoài Thương)

Chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Cảng Thượng Hải ở lượt trận thứ 3 là điểm sáng lớn nhất của đội bóng ngành công an. Tuy nhiên, CAHN chưa duy trì được sự ổn định khi hòa Kyoto Sanga 0-0, sau hai thất bại trước đó gồm thua 1-4 Gamba Osaka và 0-1 trước Kashima Antlers.

Hàng công vẫn là điểm tựa để HLV Mano Polking đặt kỳ vọng, với Alan Grafite có khả năng hoạt động rộng và Brayan Perea mạnh trong những pha tranh chấp. Bên cạnh đó, Leo Artur có thể tạo đột biến bằng những đường chuyền xuyên tuyến, mở ra cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Dẫu vậy, CAHN cần đặc biệt chú trọng khả năng phòng ngự khi chuyển trạng thái, nhất là trước những đội bóng có tốc độ triển khai tấn công cao. Vissel Kobe được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu tại sân chơi châu lục.

Đội bóng Nhật Bản cũng đang thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng sau 4 trận và dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm, tạo ra thử thách không nhỏ cho đại diện Việt Nam.

Lợi thế sân nhà Hàng Đẫy có thể tiếp thêm động lực cho CAHN, nhưng để giành điểm trước đối thủ mạnh như Vissel Kobe, thầy trò HLV Mano Polking cần một màn trình diễn thực sự hiệu quả.