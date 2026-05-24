Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/5

Chủ Nhật, 07:00, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/5, sôi động những trận đấu tiếp theo của V-League và giải hạng Nhất Quốc gia.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/5, V-League và giải hạng Nhất Quốc gia sẽ tiếp tục những trận đấu tiếp theo. Ở V-League, 3 trận đấu muộn nhất của vòng 24 được tổ chức. 

Ảnh: VPF. 

Vào lúc 18h, CLB TP.HCM tiếp đón SLNA trên sân Bình Dương. Cùng giờ, Hà Tĩnh chạm trán CLB CAHN tại sân Hà Tĩnh. Trận đấu tại sân Hà Tĩnh không còn quá nhiều ý nghĩa khi đội chủ nhà đã chắc chắn trụ hạng còn CLB CAHN đã sớm đăng quang chức vô địch. 

Trong khi đó, CLB TP.HCM cần một trận thắng trước SLNA để yên tâm hơn trong cuộc đua trụ hạng. Nếu thất bại, đội bóng này có nguy cơ bị Đà Nẵng hay PVF-CAND vượt qua ở những vòng đấu cuối cùng. 

Vào lúc 19h15 sẽ là trận đấu cuối cùng của vòng 24 giữa Hà Nội FC và Nam Định. Đội chủ nhà vẫn cần một trận thắng để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh cho vị trí trong tốp ba còn đội khách Nam Định đã không còn mục tiêu trong mùa giải năm nay. 

Tại giải hạng Nhất, 2 trận đấu muộn vòng 20 được tổ chức đồng thời lúc 16h. Bắc Ninh gặp Thanh Niên TP.HCM trên sân nhà trong khi Quy Nhơn United làm khách của Đại học Văn Hiến. 

Nếu Bắc Ninh không thể giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này, họ sẽ chính thức nhìn Đồng Nai đăng quang ngôi vô địch giải hạng Nhất 2025/2026 và sở hữu tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V-League mùa giải sang năm. 

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/5, giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức sẽ có 2 trận đấu sớm vòng 4. Thái Sơn Nam gặp Tân Hiệp Hưng lúc 14h và Luxury Hạ Long đấu Sài Gòn Titans lúc 17h. 

PV/VOV.VN
