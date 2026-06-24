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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6

Thứ Tư, 07:00, 24/06/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6, nhiều giải đấu hấp dẫn diễn ra trên khắp cả nước.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6, giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ bước vào lượt trận thứ 2 với trận đấu sớm trên sân Hà Đông. 

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Ảnh: VFF. 

Màn so tài giữa chủ nhà Hà Nội I và TP.HCM II sẽ bắt đầu lúc 16h. Ở lượt trận đầu tiên, TP.HCM II đã thua TP.HCM I với tỷ số 0-5 trong khi Hà Nội I đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước Hà Nội II. 

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6, những trận đấu tiếp theo tại vòng loại giải U17 Quốc gia 2026 sẽ diễn ra sôi động với 13 màn đọ sức  ở các bảng từ A đến E trải dài trên khắp cả nước. Đây là những trận đấu ở lượt trận thứ 4, có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội cạnh tranh vé vào VCK của các đội bóng. 

Bảng A có các trận PVF-CAND đấu Thể Công Viettel I, Ninh Bình gặp Hà Nội FC. Bảng B có các cặp đấu: PVF vs CLB CAHN, Nam Định vs Hà Tĩnh. Thể Công Viettel II chạm trán SLNA. 

Bảng C diễn ra 2 trận: Gia Lai vs Đà Nẵng và Đắk Lắk đấu Huế. 3 trận tại bảng D là: HAGL vs Khánh Hòa, Đồng Nai vs Lâm Đồng và Nutifood gặp Thống Nhất. 3 trận ở bảng E gồm: CLB TP.HCM vs Tây Ninh, Đồng Tháp vs Vĩnh Long và CLB bóng đá TP.HCM chạm trán An Giang. 

Vòng loại giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia 2026 có sự tham dự của 28 đội bóng đến từ các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo và trường năng khiếu trên toàn quốc.

Theo điều lệ giải, 28 đội được chia thành 5 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng loại (ngày 9/7), 5 đội nhất bảng, 5 đội nhì bảng và 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia 2026.

PV/VOV.VN
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