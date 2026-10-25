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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/10

Chủ Nhật, 07:00, 25/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/10, những trận đấu tiếp theo của V-League và giải hạng Ba sẽ diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/10, Vi League và giải hạng Ba sẽ diễn ra những trận đấu tiếp theo. Tại giải hạng Ba, trận đấu muộn nhất của vòng 5 được tổ chức giữa 2 CLB Hà Nội Bulls và Tây Mỗ trên sân Đan Phượng (Hà Nội). Màn so tài này sẽ bắt đầu lúc 15h.

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Ảnh: VPF. 

Trong khi đó tại Vi League, những trận đấu cuối cùng của vòng 5 được tổ chức tại Đà Nẵng và Ninh Bình vào lúc 18h. Tại Đà Nẵng, đội chủ nhà sẽ chạm trán Hà Nội FC trên sân Chi Lăng. Đội khách hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp sau khi đã giành được 6 điểm ở 2 vòng gần nhất.

Tại Ninh Bình, đội chủ nhà sẽ chạm trán CLB Công an TP.HCM trong cuộc so tài tái hiện trận chung kết Cúp Quốc gia mùa giải trước. Ninh Bình đang có phong độ cao hơn và có lợi thế sân nhà nhưng chắc chắn CLB Công an TP.HCM cũng đang mong muốn tạo nên những kết quả tích cực.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/10, U15 Việt Nam sẽ thi đấu các trận tiếp theo ở U15 World Cup 2026 gặp Brunei lúc 13h15 và Mauritius lúc 20h.

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PV/VOV.VN
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