Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/11, Thể Công Viettel sẽ có chuyến làm khách trên sân của Melbourne Victory (Australia) thuộc khuôn khổ lượt trận 5 vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/27 diễn ra lúc 14h45 (giờ Việt Nam).

Thể Công Viettel đang xếp cuối bảng E Cúp C2 châu Á 2026/27 với 1 điểm sau 1 trận hòa và 3 trận thua (Ảnh: Hoài Thương)

Melbourne Victory cần chiến thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh top 2. Trong khi đó, Thể Công Viettel hướng đến 3 điểm đầu tiên và muốn chấm dứt chuỗi trận không thắng.

Sau 4 lượt trận, Melbourne Victory đứng thứ 3 bảng E với 4 điểm, kém FC Seoul 2 điểm và đội đầu bảng Persib Bandung 8 điểm. Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel mới có 1 điểm, xếp cuối bảng với 1 trận hòa và 3 thất bại.

Đội bóng áo lính đang sa sút cả về kết quả lẫn chất lượng thi đấu. Sau trận hòa Melbourne Victory 1-1 ở lượt đi, đại diện Việt Nam lần lượt thua Persib Bandung 0-1, FC Seoul 0-5 và FC Seoul 0-3.

Melbourne Victory có lợi thế sân nhà, cùng hàng công tốc độ, phối hợp tốt ở hai biên và những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt trong các tình huống một đối một. Đây là những yếu tố giúp đội bóng Australia được đánh giá cao hơn.

Dù vậy, trận hòa 1-1 ở lượt đi cho thấy Thể Công Viettel vẫn có thể gây khó khăn cho đối thủ. Đội bóng Việt Nam cần tập trung, phòng ngự chặt chẽ và tuân thủ kỷ luật chiến thuật để có kết quả tích cực.