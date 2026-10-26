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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/10

Thứ Hai, 07:00, 26/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/10, U15 Việt Nam sẽ có những trận đấu tiếp theo tại giải U15 World Cup 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/10, U15 Việt Nam sẽ có những trận đấu cuối cùng tại vòng bảng giải U15 World Cup 2026. 

Vào lúc 12h, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chạm trán đối thủ U15 Iran, một trong những ứng viên cho ngôi nhất bảng. Trong khi đó, vào lúc 18h45, U15 Việt Nam sẽ chạm trán U15 Guyana, đối thủ đến từ châu Mỹ. 

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Ảnh: AFFA. 

Đây là 2 trận đấu cuối cùng của U15 Việt Nam tại vòng bảng giải U15 World Cup 2026. Sau những trận này, U15 Việt Nam sẽ biết chính xác thứ hạng ở vòng đấu bảng và sẽ biết được đối thủ ở những trận phân hạng diễn ra trong các ngày tiếp theo. 

U15 World Cup 2026 là phiên bản đầu tiên của sân chơi do FIFA tổ chức, với sự tham gia của 189 Liên đoàn thành viên. Đáng chú ý, có tới 78 đội tuyển lần đầu góp mặt tại một giải đấu World Cup của FIFA ở mọi cấp độ, cả nam và nữ. Điều này cho thấy ý nghĩa đặc biệt của giải đấu trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá quốc tế cho các cầu thủ trẻ trên toàn thế giới.

Một điểm đặc biệt của giải là thể thức thi đấu 8v8, với hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thay người không giới hạn và đá biên thay cho ném biên. Các quy định được thiết kế phù hợp với lứa tuổi U15, tạo điều kiện để cầu thủ tăng cường trải nghiệm bóng, phát triển kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng ra quyết định. Tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu đến ngày cuối cùng, không bị loại sớm, qua đó có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

PV/VOV.VN
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