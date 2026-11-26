Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/11, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng U17 World Cup 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Roland sẽ là U17 Mali. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20h.

Ảnh: VFF.

Trước trận đấu này, U17 Việt Nam có 1 điểm, tạm xếp thứ 3 trong bảng đấu của mình. Nếu có thể đánh bại U17 Mali, U17 Việt Nam sẽ giành quyền vào thi đấu vòng 32 đội.

Chia sẻ sau hành trình đã qua của U17 Việt Nam tại giải đấu năm nay, HLV Roland của U17 Việt Nam nói: “Những gì các cầu thủ làm được thật phi thường. Cách họ cam kết thực hiện và hoàn thành những gì chúng tôi đã lên kế hoạch trong từng trận đấu đối với tôi là điều tuyệt vời. Với chúng tôi, lần đầu tiên có mặt tại đây thật sự rất đáng quý. Đây là cơ hội để các em học hỏi, trưởng thành và ngày càng có tính cạnh tranh cao hơn ở những giải đấu như thế này”.

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Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/11, môn bóng đá nam của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra 4 trận đấu: An Giang vs Nghệ An, Đắk Lắk vs Hà Nội (15h) và Đồng Tháp vs Huế, TP.HCM vs Quân đội (17h15).