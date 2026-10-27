Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/10, CLB CAHN sẽ có chuyến làm khách trên sân của Cảng Thượng Hải ở trận đấu thuộc lượt 3 vòng bảng (League Phase) Cúp C1 châu Á 2026/27. Đây là trận đấu quan trọng với thầy trò HLV Mano Polking, trong bối cảnh đại diện Việt Nam chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận đầu tiên.

CLB CAHN nhận thất bại 0-1 trước Kashima Antlers ở lượt trận 2 trên sân nhà Hàng Đẫy (Ảnh: Hoài Thương)

Ở trận ra quân, CLB CAHN thất bại 1-4 trước Gamba Osaka, trước khi tiếp tục để thua Kashima Antlers với tỷ số 0-1 ở lượt trận thứ 2. Hai kết quả này khiến đội bóng ngành công an đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng, trong khi Cảng Thượng Hải xếp thứ 5 với 4 điểm.

Đại diện Trung Quốc khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 6-4 trước Ratchaburi, sau đó hòa Daejeon 1-1 ở lượt trận thứ 2. Xét về tương quan lực lượng, Cảng Thượng Hải được đánh giá không mạnh bằng hai đối thủ mà CLB CAHN đã chạm trán là Gamba Osaka và Kashima Antlers.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn là thử thách đáng gờm khi đang sở hữu chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp. Lợi thế sân nhà cùng phong độ chưa thực sự ổn định của CLB CAHN khiến chuyến làm khách lần này được dự báo sẽ không dễ dàng với đại diện Việt Nam.

Trận đấu giữa Cảng Thượng Hải và CLB CAHN sẽ được truyền hình trực tiếp trên TV360 và VTV6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng tường thuật trực tuyến màn so tài này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.