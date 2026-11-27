Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/11, V-League và hạng Nhất Quốc gia sẽ diễn ra những trận đấu tiếp theo. Tại V-League, 2 trận đấu sớm vòng 9 sẽ được tổ chức hôm nay 27/11 cùng vào lúc 18h là Nam Định vs CLB CAHN và SLNA vs Ninh Bình.

Ảnh: VPF.

Trận đấu Nam Định vs CLB CAHN chính là cuộc đọ sức tâm điểm của vòng 9 V-League 2026/2027. Nam Định hiện tại đang dẫn đầu giải đấu với 19 điểm, hơn CLB CAHN 5 điểm. Tuy nhiên, CLB CAHN lại đang thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu giành thắng lợi trên sân Thiên Trường và sau đó thắng nốt trận đá bù, đội ĐKVĐ sẽ vượt lên trên đối thủ trên bảng xếp hạng, tiếp tục cuộc đua đến danh hiệu vào cuối mùa giải.

Trận đấu giữa SLNA và Ninh Bình cũng đáng chú ý khi đội chủ nhà quyết tâm nối dài mạch trận bất bại trong khi Ninh Bình đang cố gắng để giành thắng lợi, nhằm duy trì vị trí trong nhóm đầu bảng.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/11, giải hạng Nhất Quốc gia sẽ có 3 trận đấu: Huế vs Long An (15h30), Thái Nguyên vs Hưng Yên (18h) và Công an Nhân dân vs Đại học Văn Hiến (18h).

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