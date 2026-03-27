Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/3

Thứ Sáu, 07:00, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/3: U20 nữ Việt Nam tái đấu U20 nữ Uzbekistan.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 27/3, U20 nữ Việt Nam sẽ tái đấu U20 nữ Uzbekistan trong trận giao hữu thứ hai diễn ra tại TP.HCM. Đây là màn thử lửa quan trọng nhằm giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko rà soát lực lượng trước thềm giải châu lục.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 27 3 hinh anh 1
U20 nữ Việt Nam giành chiến thắng đậm 4-0 trước U20 nữ Uzbekistan vào ngày 24/3. (Ảnh: VFF)

Ở lần chạm trán trước đó vào ngày 24/3, U20 nữ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng đậm 4-0. Hai trận giao hữu liên tiếp với U20 nữ Uzbekistan được xem là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi đội bước vào giải đấu chính thức.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Bangkok vào ngày 29/3 để tham dự Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026. Tại giải năm nay, U20 nữ Việt Nam rơi vào bảng A cùng những đối thủ gồm Trung Quốc, Bangladesh và chủ nhà Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ lần lượt chạm trán U20 nữ Trung Quốc ngày 1/4, gặp Thái Lan ngày 4/4 và đối đầu Bangladesh vào ngày 7/4.

Đây được xem là những thử thách quan trọng đối với U20 nữ Việt Nam trong hành trình cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại giải đấu hàng đầu châu lục dành cho lứa tuổi U20.

PV/VOV.VN
