Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/3: Quyết đấu U23 Thái Lan

Thứ Bảy, 07:00, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/3: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan so tài ở giải CFA Team China – Tây An 2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/3, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ có màn so tài vào lúc 14h00 (giờ Việt Nam) thuộc lượt trận hai giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 diễn ra tại Tây An, Trung Quốc.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 28 3 quyet dau u23 thai lan hinh anh 1
U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan so tài ở lượt trận hai giải CFA Team China - Tây An 2026. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam đã có màn ra quân tương đối ổn trước U23 Triều Tiên. Dù còn nhiều điểm cần cải thiện, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn hài lòng với tinh thần và cách vận hành chiến thuật của các học trò.

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối mặt thử thách lớn mang tên U23 Thái Lan. Đây là đối thủ giàu duyên nợ và luôn tạo ra những trận đấu giàu tính cạnh tranh trong khu vực.

Khát khao khẳng định của bóng đá trẻ Thái Lan hứa hẹn sẽ tạo nên trận cầu căng thẳng. Điều đó cũng giúp U23 Việt Nam có cơ hội kiểm chứng năng lực thực sự của mình.

Ở một diễn biến khác, CLB nữ TP.HCM vs CLB Naegohyang (Triều Tiên) sẽ đối đầu tại tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025/2026. Trận đấu này diễn ra lúc 15h00 (giờ Việt Nam) trên sân vận động quốc gia Lào.

Hai đội có thành tích tương đồng ở vòng bảng nhưng đại diện Triều Tiên nhỉnh hơn về kinh nghiệm. Vì vậy, CLB nữ TP.HCM cần duy trì sự tập trung, đặc biệt ở tuyến giữa và hàng thủ.

Quách Khiêm/VOV.VN
Tin liên quan

Tin bóng đá 26-3: U23 Việt Nam "chấp tuổi" đối thủ ở giải đấu trên đất Trung Quốc
Tin bóng đá 26-3: U23 Việt Nam "chấp tuổi" đối thủ ở giải đấu trên đất Trung Quốc

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 26-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U23 Việt Nam "chấp tuổi" đối thủ ở giải đấu trên đất Trung Quốc; ĐT Italia “mài súng” trước trận cầu quyết định; Nóng bỏng trận “siêu kinh điển” trước thềm World Cup 2026…

Tin bóng đá 26-3: U23 Việt Nam "chấp tuổi" đối thủ ở giải đấu trên đất Trung Quốc

Tin bóng đá 26-3: U23 Việt Nam "chấp tuổi" đối thủ ở giải đấu trên đất Trung Quốc

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 26-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U23 Việt Nam "chấp tuổi" đối thủ ở giải đấu trên đất Trung Quốc; ĐT Italia “mài súng” trước trận cầu quyết định; Nóng bỏng trận “siêu kinh điển” trước thềm World Cup 2026…

U23 Thái Lan mất hàng loạt trụ cột khi đối đầu U23 Việt Nam
U23 Thái Lan mất hàng loạt trụ cột khi đối đầu U23 Việt Nam

VOV.VN - U23 Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự trong trận gặp U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan mất hàng loạt trụ cột khi đối đầu U23 Việt Nam

U23 Thái Lan mất hàng loạt trụ cột khi đối đầu U23 Việt Nam

VOV.VN - U23 Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự trong trận gặp U23 Việt Nam.

Bảng xếp hạng CFA Team China 2026 mới nhất: U23 Việt Nam tạm xếp thứ ba
Bảng xếp hạng CFA Team China 2026 mới nhất: U23 Việt Nam tạm xếp thứ ba

VOV.VN - Bảng xếp hạng CFA Team China 2026 mới nhất: U23 Việt Nam tạm xếp thứ ba, sau hai đội U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan.

Bảng xếp hạng CFA Team China 2026 mới nhất: U23 Việt Nam tạm xếp thứ ba

Bảng xếp hạng CFA Team China 2026 mới nhất: U23 Việt Nam tạm xếp thứ ba

VOV.VN - Bảng xếp hạng CFA Team China 2026 mới nhất: U23 Việt Nam tạm xếp thứ ba, sau hai đội U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan.

