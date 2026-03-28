Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/3: Quyết đấu U23 Thái Lan

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/3, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ có màn so tài vào lúc 14h00 (giờ Việt Nam) thuộc lượt trận hai giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 diễn ra tại Tây An, Trung Quốc.

U23 Việt Nam đã có màn ra quân tương đối ổn trước U23 Triều Tiên. Dù còn nhiều điểm cần cải thiện, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn hài lòng với tinh thần và cách vận hành chiến thuật của các học trò.

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối mặt thử thách lớn mang tên U23 Thái Lan. Đây là đối thủ giàu duyên nợ và luôn tạo ra những trận đấu giàu tính cạnh tranh trong khu vực.

Khát khao khẳng định của bóng đá trẻ Thái Lan hứa hẹn sẽ tạo nên trận cầu căng thẳng. Điều đó cũng giúp U23 Việt Nam có cơ hội kiểm chứng năng lực thực sự của mình.

Ở một diễn biến khác, CLB nữ TP.HCM vs CLB Naegohyang (Triều Tiên) sẽ đối đầu tại tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025/2026. Trận đấu này diễn ra lúc 15h00 (giờ Việt Nam) trên sân vận động quốc gia Lào.

Hai đội có thành tích tương đồng ở vòng bảng nhưng đại diện Triều Tiên nhỉnh hơn về kinh nghiệm. Vì vậy, CLB nữ TP.HCM cần duy trì sự tập trung, đặc biệt ở tuyến giữa và hàng thủ.