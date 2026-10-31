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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/10

Thứ Bảy, 07:00, 31/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/10, những trận đấu tiếp theo của V-League và giải hạng Nhất Quốc gia sẽ được tổ chức.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/10, Vi League và giải hạng Nhất Quốc gia sẽ tiếp tục những màn so tài hấp dẫn tiếp theo.

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Ảnh: Như Đạt. 

Với Vi League, ba trận được tổ chức hôm nay sẽ đều bắt đầu lúc 18h. Trên sân Vinh, SLNA chạm trán CLB CAHN. Tại Hải Phòng, Hải Phòng FC so tài Đồng Nai trong khi tại Thiên Trường, Nam Định đấu Thể Công Viettel.

Trong số ba trận đấu này, màn so tài tại sân Vinh sẽ được đặc biệt chú ý. SLNA đang có phong độ rất cao với ngôi đầu bảng trong khi CLB CAHN là ĐKVĐ của giải và đang có tinh thần hưng phấn sau chiến thắng trước Cảng Thượng Hải ở Cúp C1 châu Á.

Tại giải hạng Nhất, hai trận đấu sớm vòng 6 diễn ra. Tại sân Cần Thơ, chủ nhà Cần Thơ sẽ chạm trán Lâm Đồng lúc 18h. Cùng thời điểm đó, Phú Thọ sẽ đối đầu với CLB TP.HCM trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/10, trận đấu muộn nhất vòng 7 giải hạng Ba Quốc gia sẽ diễn ra trên sân Đan Phượng giữa đội chủ nhà và Hà Nội Bulls lúc 15h.

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