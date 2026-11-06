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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/11

Thứ Sáu, 07:00, 06/11/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/11, những trận đấu tiếp theo của V-League và giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/11 chứng kiến những trận đấu tiếp theo của V-League và giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027 được tổ chức.

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Nam Định có cơ hội củng cố ngôi đầu V-League. 

Tại V-League, 2 trận đấu sớm vòng 7 sẽ diễn ra là Đồng Nai và Đà Nẵng lúc 18h trong khi Hà Tĩnh gặp Nam Định ở màn so tài cùng thời điểm.

Với Đồng Nai, đội bóng này đang tụt lại phía sau trong cuộc đua trụ hạng khi mới chỉ có 1 điểm và chưa ghi được bàn thắng nào sau 6 trận đã đấu. Do đó khi được thi đấu trên sân nhà và đối thủ không quá mạnh, đội tân binh V-League sẽ cần tích lũy điểm số nếu còn muốn cạnh tranh tấm vé trụ hạng vào cuối mùa.

Trong khi đó, đội đầu bảng Nam Định làm khách trên sân Hà Tĩnh trong bối cảnh nếu thắng, họ sẽ tạm thời bứt lên và tạo ra khoảng cách 4 điểm so với các đội xếp sau. Tuy nhiên, Hà Tĩnh cũng có lý do để quyết tâm khi một trận thắng sẽ giúp đội bóng này chiếm lấy ngôi đầu của chính Nam Định.

Tại giải hạng Nhất, Đại Học Văn Hiến sẽ gặp Huế trong trận đấu sớm vòng 7 bắt đầu lúc 17h được tổ chức trên sân Bà Rịa. 

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/11, trận đấu cuối cùng của vòng 9 giải hạng Ba Quốc gia sẽ diễn ra giữa Trẻ Ninh Bình và Tây Mỗ vào lúc 15h trên sân Đan Phượng.

PV/VOV.VN
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