Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/7: Dàn sao trẻ V-League ra sân

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/7, các giải đấu trẻ tiếp tục diễn ra sôi động trên khắp cả nước. Tâm điểm sẽ là 6 trận đấu ở 3 bảng B, D, E thuộc vòng loại U21 Quốc gia 2025.

Ảnh: VFF.

Đó là các trận: CLB CAHN vs PVF (15h30), Đào Hà vs SLNA (15h30) - bảng B, Vĩnh Long vs Bình Định (15h), TP.HCM vs An Giang (15h) - bảng D, Đắk Lắk vs CLB TP.HCM (13h30) và Tây Ninh vs HAGL II (15h30) - bảng E.

Các trận bảng B diễn ra ở trung tâm PVF (Hưng Yên), các trận bảng D và bảng E được tổ chức tại các sân Thành Long và Long Tâm (TP.HCM).

Trong số các đội bóng kể trên, CLB CAHN, SLNA hay Bình Định là những CLB có một số gương mặt trong độ tuổi U21 đã từng thi đấu V-League.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 6/7, giải U16 nữ VĐQG 2025 sẽ bước vào lượt trận thứ 8. Lúc 16h là trận Hà Nội vs Vĩnh Phúc và khung 18h là trận CLB TP.HCM gặp Hà Nam. Giải đấu này được diễn ra ở sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội.