English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/11

Chủ Nhật, 07:00, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/11, trận đấu cuối cùng của vòng 7 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/11 chứng kiến trận đấu cuối cùng của vòng 7 V-League 2026/2027 được tổ chức trên sân Hàng Đẫy giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h15.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 8 11 hinh anh 1
Ảnh: Hoài Thương. 

Đây là màn so tài đặc biệt khi đôi bên đều có những HLV mới so với vòng đấu trước đó ở V-League. Nếu như nhà cầm quân Guilherme Almeida là người dẫn dắt Thể Công Viettel thì HLV Kim Young Chul sẽ là người chỉ đạo các cầu thủ Thanh Hóa.

Thể Công Viettel bước vào trận đấu này với mục tiêu phải thắng để chấm dứt chuỗi trận thất vọng. Nếu không thắng, Thể Công Viettel sẽ chính thức phải gia nhập cuộc đua trụ hạng, nhất là sau khi Đồng Nai cũng đã thắng trận đầu tiên trong mùa.

Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn đang chơi tương đối ổn định thời gian qua và việc Thể Công Viettel giành chiến thắng tối nay sẽ không đơn giản.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/11, vòng 7 giải hạng Nhất Quốc gia sẽ kết thúc với 3 trận đấu cuối cùng: CLB bóng đá TP.HCM gặp Phú Thọ lúc 17h, Cần Thơ gặp Thái Nguyên lúc 18h và Hưng Yên đấu Quy Nhơn United lúc 18h.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tin bóng đá 7-11: Đông Nam Á "sôi sục" với giải đấu bóng đá Việt Nam không tham dự
Tin bóng đá 7-11: Đông Nam Á "sôi sục" với giải đấu bóng đá Việt Nam không tham dự

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 7-11 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đông Nam Á "sôi sục" với giải đấu bóng đá Việt Nam không tham dự; Khó cản Arsenal tiếp đà thăng hoa, Man City sẵn sàng trở lại cuộc đua vô địch Premier League.

Tin bóng đá 7-11: Đông Nam Á "sôi sục" với giải đấu bóng đá Việt Nam không tham dự

Tin bóng đá 7-11: Đông Nam Á "sôi sục" với giải đấu bóng đá Việt Nam không tham dự

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 7-11 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đông Nam Á "sôi sục" với giải đấu bóng đá Việt Nam không tham dự; Khó cản Arsenal tiếp đà thăng hoa, Man City sẵn sàng trở lại cuộc đua vô địch Premier League.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/11: CLB CAHN đánh bại CLB CA TP.HCM
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/11: CLB CAHN đánh bại CLB CA TP.HCM

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/11: CLB CAHN đánh bại CLB CA TP.HCM 2-1 nhờ cú đúp bàn thắng của Alan.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/11: CLB CAHN đánh bại CLB CA TP.HCM

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/11: CLB CAHN đánh bại CLB CA TP.HCM

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/11: CLB CAHN đánh bại CLB CA TP.HCM 2-1 nhờ cú đúp bàn thắng của Alan.

Kết quả bóng đá vòng 7 V-League hôm nay: Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội FC thua HAGL
Kết quả bóng đá vòng 7 V-League hôm nay: Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội FC thua HAGL

VOV.VN - Kết quả bóng đá vòng 7 V-League hôm nay: Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội FC thua HAGL trên sân vận động Pleiku, Gia Lai.

Kết quả bóng đá vòng 7 V-League hôm nay: Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội FC thua HAGL

Kết quả bóng đá vòng 7 V-League hôm nay: Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội FC thua HAGL

VOV.VN - Kết quả bóng đá vòng 7 V-League hôm nay: Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội FC thua HAGL trên sân vận động Pleiku, Gia Lai.

CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Hàn Quốc, bị loại ở Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027
CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Hàn Quốc, bị loại ở Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027

VOV.VN - CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Hàn Quốc - Hwacheon với tỷ số 1-3 và bị loại ở Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027 ngay từ vòng đấu bảng.

CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Hàn Quốc, bị loại ở Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027

CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Hàn Quốc, bị loại ở Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027

VOV.VN - CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Hàn Quốc - Hwacheon với tỷ số 1-3 và bị loại ở Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027 ngay từ vòng đấu bảng.

Kết quả Ngoại hạng Anh đêm 7/11: Arsenal thắng nhọc Hull City
Kết quả Ngoại hạng Anh đêm 7/11: Arsenal thắng nhọc Hull City

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh đêm 7/11: Arsenal thắng nhọc Hull City 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Odegaard.

Kết quả Ngoại hạng Anh đêm 7/11: Arsenal thắng nhọc Hull City

Kết quả Ngoại hạng Anh đêm 7/11: Arsenal thắng nhọc Hull City

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh đêm 7/11: Arsenal thắng nhọc Hull City 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Odegaard.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế