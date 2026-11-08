Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/11 chứng kiến trận đấu cuối cùng của vòng 7 V-League 2026/2027 được tổ chức trên sân Hàng Đẫy giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h15.

Ảnh: Hoài Thương.

Đây là màn so tài đặc biệt khi đôi bên đều có những HLV mới so với vòng đấu trước đó ở V-League. Nếu như nhà cầm quân Guilherme Almeida là người dẫn dắt Thể Công Viettel thì HLV Kim Young Chul sẽ là người chỉ đạo các cầu thủ Thanh Hóa.

Thể Công Viettel bước vào trận đấu này với mục tiêu phải thắng để chấm dứt chuỗi trận thất vọng. Nếu không thắng, Thể Công Viettel sẽ chính thức phải gia nhập cuộc đua trụ hạng, nhất là sau khi Đồng Nai cũng đã thắng trận đầu tiên trong mùa.

Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn đang chơi tương đối ổn định thời gian qua và việc Thể Công Viettel giành chiến thắng tối nay sẽ không đơn giản.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/11, vòng 7 giải hạng Nhất Quốc gia sẽ kết thúc với 3 trận đấu cuối cùng: CLB bóng đá TP.HCM gặp Phú Thọ lúc 17h, Cần Thơ gặp Thái Nguyên lúc 18h và Hưng Yên đấu Quy Nhơn United lúc 18h.

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