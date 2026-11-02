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Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C2 châu Á mới nhất: Cơ hội cuối cho Thể Công Viettel

Thứ Hai, 16:00, 02/11/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C2 châu Á mới nhất, Thể Công Viettel cần có được kết quả khả quan trước FC Seoul nếu muốn duy trì cơ hội giành quyền đi tiếp vào vòng sau.

Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C2 châu Á mới nhất với 16 trận đấu của lượt trận thứ tư vòng bảng diễn ra trong các ngày từ 3/11 đến 5/11. 

lich thi dau va truc tiep cup c2 chau A moi nhat co hoi cuoi cho the cong viettel hinh anh 1
Ảnh: Hoài Thương

Ở lượt trận này, đại diện Việt Nam là Thể Công Viettel có chuyến làm khách đến Hàn Quốc để gặp FC Seoul. Đây là trận đấu mà đương kim á quân V-League cần có được kết quả khả quan nếu muốn duy trì cơ hội giành quyền đi tiếp vào vòng sau. Nếu tiếp tục thua trận, Thể Công Viettel gần như chắc chắn bị loại sớm. Màn so tài giữa 2 đội sẽ bắt đầu lúc 17h ngày 4/11. 

Tuy vậy, với những thay đổi ở vị trí huấn luyện viên khi nhà cầm quân Popov rời đi và lực lượng vẫn chưa ổn định với những nhân tố quan trọng vẫn còn chấn thương, Thể Công Viettel hứa hẹn sẽ có một trận đấu rất vất vả. 

Cũng ở bảng E, Persib Bandung sẽ đến làm khách trên sân của Melbourne Victory (Australia) lúc 14h45 ngày 4/11. Nếu giành trọn 3 điểm, đội bóng của Indonesia sẽ sớm giành quyền vào vòng 16 đội trước 2 lượt đấu. 

Bên cạnh các trận đấu ở bảng E, Cúp C2 châu Á lượt trận này còn có nhiều màn so tài đáng chú ý khác với những CLB ở Đông Nam Á như Lion City (Singapore), Phnompenh Crown, Svay Rieng (Campuchia) hay BG Pathum United (Thái Lan). 

lich thi dau va truc tiep cup c2 chau A moi nhat co hoi cuoi cho the cong viettel hinh anh 2
 Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C2 châu Á 2026/2027 mới nhất, lượt trận thứ tư vòng bảng. 
PV/VOV.VN
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