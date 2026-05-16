Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 16/5: U17 Việt Nam đấu tứ kết

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 16/5, các trận tứ kết cuối cùng của giải sẽ diễn ra. Sau những trận đấu này, BTC sẽ xác định được đầy đủ các cặp bán kết.

Vào lúc 0h rạng sáng 17/5, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Australia. Với sự tự tin sau khi giành vé dự U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến chiến thắng cùng tấm vé vào bán kết.

Sự tự tin của U17 Việt Nam càng có cơ sở khi cách đây chưa lâu, thầy trò HLV Cristiano đã đánh bại chính U17 Australia 2-1 ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 trên hành trình tiến đến chức vô địch.

Nếu giành chiến thắng và tiến vào bán kết, U17 Việt Nam với thế hệ các cầu thủ sinh năm 2009, 2010 sẽ tái lập được thành tích vào tứ kết giải U16/U17 châu Á như thế hệ của những Văn Quyến, Như Thuật đã làm được năm 2000.

Sớm hơn trận U17 Việt Nam vs U17 Australia 1 giờ đồng hồ là trận đấu giữa U17 Uzbekistan và U17 Hàn Quốc. Đại diện Trung Á đang là ĐKVĐ và cũng đã kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng. Do đó, U17 Uzbekistan được đánh giá cao hơn, nhất là khi U17 Hàn Quốc thể hiện hình ảnh rất nhạt nhòa ở vòng đấu bảng.